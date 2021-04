Empresa Godoy y Tirol: gobierno ofreció subsidio y se levantó el corte en Ruta 11

Compartir

Linkedin Print

Ayer, los trabajadores de las empresas Puerto Tirol y Godoy levantaron el corte total que mantenían desde el lunes sobre la Ruta Nacional 11 a la altura del puente El Pucú, luego de que el gobierno provincial acordara un subsidio de 20 mil pesos por única vez para cada trabajador, propuesta que se pactó mientras desde el estado provincial aguardan respuestas a reclamos realizados al Ministerio de Transporte de la Nación.

Cabe señalar que los empleados de ambas empresas manifestaron encontrarse en una situación desesperante y por eso procedieron a realizar un corte total sobre el tramo nacional ante la falta de soluciones por parte de las autoridades provinciales y las empresas a sus reiterados pedidos.

Tras más de un año con la actividad paralizada exigían una reactivación de los viajes, o bien, una ayuda económica, algo que finalmente se dio tras una reunión mantenida entre trabajadores y funcionarios.

Diego Mendoza, secretario general de la UTA, contó que “nos convocaron a una reunión a las 8 de la mañana, se nos ha convocado para hacer un ofrecimiento y buscarle una solución al conflicto de larga data que viene desde hace un año, la provincia ofreció un bono de 20 mil pesos por única vez como para destrabar la situación y el compromiso de trabajar a contrarreloj para poder conseguir los subsidios nacionales para las dos empresas que a lo largo de un año no han podido trabajar y financieramente están golpeadas, ellos entienden la situación que hoy están pasando en el sector del transporte, lo que ofrecen es este bono como paliativo como para poder destrabar ese conflicto”.

“Nos dijeron que como máximo el día viernes va a estar impactando el bono, la condición es que levantemos el corte de la ruta lo cual nos negamos, vamos a liberar el tránsito, pero no nos vamos a mover de la ruta hasta que esto impacte en cada cuenta de cada trabajador”, advirtió. “Si el viernes no impacta esto vamos a tener que seguir con los reclamos”, aseveró.

Ministro Ibáñez

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Ibañez confirmó que el estado provincial desembolsará un subsidio destinado a trabajadores de las empresas privadas de transporte Puerto Tirol y Nueva Godoy, quienes atraviesan una difícil situación.

La decisión se tomó en el medio de un “compás de espera” mientras se aguardan respuestas a solicitudes efectuadas al Ministerio de Transporte de la Nación para que devuelva los subsidios quitados a las empresas.

El titular de Economía explicó que “el caso es muy particular, no solamente por la actividad que realizan, sino también por las particularidades de este servicio. El transporte es un servicio público que hasta el año 2018 tuvo un subsidio del Estado nacional al igual que los otros transportes, luego, a través de una reglamentación se les quita este subsidio y a partir de allí la empresa –por ejemplo- Puerto Tirol, recibió cero pesos y a partir de allí la cifra que recibía la Empresa Godoy era irrisoria”.

Señaló que, a partir de ese momento “se hicieron cientos de reclamos”, pero se agravó la situación ya que “a la quita de subsidios se sumó la pandemia y la resolución del año 2018 es prorrogada en el 2020. A partir de esa resolución es que la provincia de Formosa interpone un recurso de revocatoria manifestando las particularidades de estas dos empresas y ese recurso aún no ha sido resuelto”.

Asimismo, el ministro recalcó que “en el medio están los trabajadores que no perciben su sueldo, una de las empresas está al borde de la quiebra, y los empresarios no se hacen cargo de sus responsabilidades, adeudan salarios de muchos meses”.

Diálogo

Por último, Ibañez indicó que mientras aguardan una respuesta por parte de Nación para regresar los subsidios a estas empresas -que hasta el momento solo beneficia a las empresas del AMBA y no a las provincias- porque “los colectivos salen de Capital, van a provincia y vuelven en 60 kilómetros”, se acordó un subsidio para los trabajadores de las empresas Nueva Godoy y Puerto Tirol, “que se implementará en los próximos días”.

El funcionario agradeció “a los trabajadores de UTA por su comprensión para solucionar este problema en el día de hoy, el perjuicio de cortar la ruta no afecta a los dueños de Empresas Godoy que viven en Buenos Aires, pero sí a trabajadores y transportistas de acá”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print