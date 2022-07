Empresario confirmó que los aumentos en productos lácteos rondan entre un 5 y 7%

Compartir

El empresario del rubro alimenticio Carlos Werlen, distribuidor de productos La Paulina en la ciudad de Formosa, habló sobre la actual coyuntura económica, en especial, el aumento del dólar blue generado tras la renuncia del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

En ese sentido, expresó que “estamos en un pantano donde la inflación nos tapa el horizonte; ojalá con este nuevo equipo económico encabezado por la ministra Silvina Batakis, se logre comenzar a bajarlo; de lo contrario, “siempre vamos a correr en algo que nos vive superando”.

Apuntó en señalar además que “esto desgraciadamente no viene de ahora, sino desde hace muchos años. Hay empresas a las que les cuesta mucho sostenerse y poder proyectarse. Y donde los sueldos por más aumentos que se tengan, no alcanzan” ante la incertidumbre de la economía argentina, “lo que hace muy difícil sostenerse”.

No obstante, “en nuestro caso, el rubro de lácteos los aumentos rondan entre un 5 y 7%”, precisó Werlen, por lo que si bien “hay algunas faltantes de mercadería, en líneas generales estamos en un 98% de abastecimiento”.

“Entre los faltantes, en lácteos, principalmente, la leche larga vida que depende mucho de la importación de un producto que es el aluminio que está alrededor de las cajitas”, abundó.

Sin embargo, otros rubros que están más atados al dólar “sí se vieron afectados, por ejemplo, los celulares, la parte eléctrica y gomería, indumentaria, hasta a veces no saben si sacar a vender la mercadería o esperar. Por eso también optan algunos en cerrar sus comercios”.

Norte Grande

En otro orden, respecto a la 11.a Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande que se llevó adelante el martes pasado en el Hotel Howard Johnson de la ciudad de Formosa, Werlen felicitó a las autoridades de la provincia, “esto es algo muy positivo, el hecho de que hayan venido los diez mandatarios de las regiones NEA y NOA, además de la llegada de los funcionarios nacionales, es importantísimo”.

En ese marco, Insfrán con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, acordaron la continuidad de créditos para PyMEs por dos mil millones de pesos. “Por supuesto que son bienvenidos estos créditos que cuando lo manejan los Estados provinciales o nacionales siempre se puede llegar a buen puerto”, destacó por último.

