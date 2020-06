Empresario hotelero y gastronómico pidió al Gobierno un canal de diálogo con el sector

Compartir

Gastronómicos y hoteleros brindaron el jueves una conferencia de prensa para exponer el difícil escenario por el que atraviesan ante el impedimento de trabajar en su totalidad con la presencia de clientes en los locales. Reiteraron el pedido de poder abrir de manera paulatina sus locales, respetando todos los protocolos sanitarios establecidos.

Patricio Evans, empresario hotelero y gastronómico local, habló con el Grupo de Medios TVO respecto al difícil momento lo que derivó en un masivo cierre de las pymes gastronómicas. En este sentido, pidió al Gobierno que abra un canal de diálogo para hablar de la situación y ver qué se puede hacer. “Muchos bajaron sus persianas”, lamentó y aseveró: “cuando se vive una mala racha en un negocio, uno hace sus cálculos de cuánto tiempo adelante puede aguantar, no conozco comerciante que tenga espalda para aguantar 90 días”.

“El buen trabajo sanitario que se hizo para retrasar el ingreso del virus a la provincia hizo que podamos ver las prácticas que funcionaron en otras partes del mundo y el país; hoy sí estamos en condiciones, pero al no tener respuesta sobre cuándo sería la fecha de reapertura lo que estamos evaluando es que hay que aguantar una semana más, un mes o dos, pero sin respuestas concretas respecto al panorama, entonces la mayoría ya opta por cerrar”, explicó Evans.

Seguidamente, comentó que “la gente que se animó a tomar los préstamos con taza blanda en julio comienza a pagar las cuotas sin haber reactivado el negocio”.

Añadió asimismo que “reactivar un negocio no es fácil porque por ejemplo muchos dieron de baja el servicio de internet, tenemos las heladeras vacías, etc, no es tocar una tecla y todo se reactiva inmediatamente”.

Al ser consultado sobre el protocolo presentado ante el Consejo de Emergencia Covid-19 dijo: “en el resto del mundo hace más de un mes que el protocolo está funcionando. Consiste en trabajar con el distanciamiento y la sanitización de todo (de las mesas, del miliario, la vajilla, de los pies de las personas que ingresan). Esto realmente funciona”.

“Nosotros no obtenemos respuestas pese a que saben que se están cerrando los locales, Formosa se puso muy linda con un corredor gastronómico de aspecto turístico, nos costó años construir eso, dentro de lo cual estuvo el trabajo mancomunado con el Gobierno, y realmente estamos dando muchos pasos para atrás con esto y esperamos que se abran esos canales de diálogo y prime el sentido común para empezar a copiar buenas prácticas que funcionaron en otros destinos”.

“Con esta situación retrocedimos muchos casilleros, y sé que no es buscado, nadie se siente cómodo con esta pandemia que está destruyendo la industria”, clarificó.

Por último, el empresario reconoció que “cada industria es diferente, por ejemplo, la gastronomía es distinta a la hotelera que no vale la pena reabrir porque no hay circulación de huésped”.