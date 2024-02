Empresarios alertaron sobre las consecuencias que traerán los aumentos en energía eléctrica

Durante una conferencia de prensa celebrada este martes 6, la Federación Económica de Formosa (FEF), cámaras empresarias y el sector industrial local advirtieron por las graves consecuencias que significará la fuerte suba en el costo de la energía eléctrica, tras la publicación de la Resolución 7/24 de la Secretaría de Energía de la Nación.

Cabe recordar que de acuerdo a un reporte técnico que publicó el Ministerio de Economía de la Nación, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir en 0,5% del PBI los subsidios a la energía, lo que implicará aumentos iniciales en las tarifas superiores al 200%.

Participaron de la rueda de prensa, además, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; el titular de REFSA, Benjamín Villalba; y el defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca.

“Estamos muy preocupados, todavía no se sabe bien, pero se calcula que el aumento final llegará a un 300% en el mes de marzo, a esto lo dijeron colegas de Corrientes, creo que es imposible poder ser sustentable cualquier empresa con este alto impacto”, denunció Zanín.

El empresario amplió que se trata de una situación muy compleja con el riesgo de cierre de las PyMES y el consecuente despido de sus trabajadores.

“Hacemos responsable al presidente de la Nación (Javier Milei) sobre lo que pueda llegar a suceder, porque esta es la destrucción de las PyMES, si llegan a aplicar esto es imposible pagar la energía eléctrica”, consideró.

Al continuar su alocución consideró que “es inviable en una provincia donde tenemos 40 grados de calor en la Capital y 55 grados de térmica en localidades como Laguna Yema. ¿Estamos viviendo una Argentina federal o qué somos nosotros? Somos el último bastón del país. Todos juntos tenemos que trabajar, acá no interesan colores políticos”.

Pidió estar unidos ante este “problema gravísimo” del que no están tomando conciencia muchas personas, por lo que “levantamos nuestras voces desde la Federación Económica”.

Por su parte, el subsecretario Cosenza llevó la preocupación del Gobierno provincial al señalar que “nos parece que esta medida tomada sin otra que apunte a mejorar los sectores económicos, que serán afectados como los comerciales y los industriales, solamente acarreará problemas”.

Coincidió en que un 300% de aumento en el costo de la energía eléctrica “claramente se verá reflejado en la boleta. Los que son industriales saben el costo de contratar potencia, que pasó de 220 mil a 45 mil, con lo cual el industrial de todo el país se verá afectado”.

Añadió que la afectación también será para el “usuario común” de energía eléctrica y adelantó que “esta resolución tiene fecha del 5 de febrero, pero tenemos que reaccionar rápidamente todos los sectores económicos, de la sociedad”, considerando que lo mismo ocurrirá en el resto de las provincias.

Insistió en reclamar políticas nacionales que acompañen estas medidas tomadas y que permitan avanzar en una solución para los sectores afectados que les posibiliten solventar estos gastos.

“En Formosa no aumentamos la luz, somos la distribuidora –dejó en claro-. Llega la energía a la provincia y se la distribuye. Esa distribución es la que tratamos de hacer de la mejor manera posible, pero va a venir con este aumento que será muy fuerte y, lógicamente, el industrial y el usuario común comenzarán a poner el grito en el cielo”, concluyó.

A su turno, el gerente general de REFSA, el ingeniero Benjamín Villalba señaló: “Convocamos a las Federaciones porque la Resolución N° 7/24 de la Secretaría de Energía de Nación, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, en general, es un golpe para los que trabajan y dan trabajo, es decir, los pequeños y grandes comerciantes, en definitiva, la industria en una forma muy abrupta”.

Como así también a todos aquellos que tienen el beneficio de la tarifa 3, que es la media, «al sacar los 650 kilovatios, para irse a 400 a tarifa plena, aproximadamente sería un aumento del 293%».

Agregó, asimismo, que, en la Resolución N° 7/24, en sus distintos anexos, están enunciados los valores vigentes desde el 1° de febrero del corriente, por consiguiente, “se tendrán nuevos valores que van a afectar gravemente al cuadro tarifario”, producto de las modificaciones que se deberán hacer a partir de dicha resolución.

Por lo tanto, entendió que se deberá trabajar en confeccionar uno nuevo en función de estos nuevos valores, estimando que esto entraría en vigencia en mayo aproximadamente.