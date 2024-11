Empresarios apoyan cambios de Milei y ahora piden competitividad

Pérez Companc resaltó que el agrobusiness es uno de los pilares en los que más trabajan ya que «el mundo necesita alimentos y nosotros tenemos para ofrecerlos, por lo que en el mediano y largo plazo va a tener mucha más impacto del que tiene hoy».

Señaló la importancia tanto de los recursos como los talentos que hay en el país, al relatar que no solo se es muy competitivo en agrobusiness, sino que también se está en camino a ser referente en energía, en general, y en energía industrial, en particular.

Bosch compartió la visión y reafirmó la idea aplicada a su industria: «Argentina es el mejor lugar para producir leche en el mundo porque tenemos las ventajas competitivas naturales, desde la región en que estamos, tenemos gente».

Con entusiasmo, al igual que en el Foro Argentino de Inversiones, sostuvo que hay que apostar con inversiones al país. «Estoy super entusiasmado de la oportunidad que tenemos para importar más leche, más arroz, más granos ¡Que venga todo el que quiera, si yo no puedo producir leche más barato que Uruguay me mato!», dijo eufórico y se llevó los aplausos del público.

«Parece mentira que seamos tomados como referentes y hoy lo somos. Tenemos un mediano y largo plazo desafiante, pero también motivador», insistió en otro tramo del debate el presidente de Molinos y PeCom Servicios de Energía.

Al mismo tiempo indicó -en línea con lo expresado por los CEO argentinos que se encuentran en Estados Unidos y que participaron de este evento- que «deben ir adecuándose a lo que el mundo pide», ya que ante la vertiginosidad actual «en cinco años todo será totalmente distinto».

Por su parte, Martín Castelli, presidente de Blue Star Group, enfatizó la importancia del proceso de internacionalización -que como segunda generación en la compañía- llevan adelante desde finales de los ’90, «para no padecer como su padre con las cuestiones del país».

Ayer, el grupo abrió su cuarta marca «Atelier» y relató que se impusieron a la crisis económica gracias a que tienen un mercado diversificado en diferentes países.

En este punto, se vuelven a enfrentar las opiniones sobre si el momento de invertir es ahora o se debe ser cauto y esperar a ver cómo avanza el Gobierno con su gestión. La semana pasada, ocurrió lo mismo en un debate entre empresas del agro, energéticas y mineras. Las nacionales consideraban que debían invertir, las internacionales estaban en modo «wait and see».

El temor de gran parte de los empresarios es que el presidente Javier Milei no se imponga en las próximas elecciones, y entonces, las reglas del juego cambien nuevamente. Las elecciones legislativas del año que viene serán la prueba de fuego, coinciden.

En una breve conversación con periodistas, Dante Sica consideró que «el desafío de Argentina no es solo salir de la recesión sino el de la inversión». Y graficó: «Si uno pudiera ponerlo en términos de Fórmula 1 Argentina está en la vuelta previa. Las variables macro están muchísimo mejor de lo que muchos lo esperábamos y hay avances en la agenda de desregulación, que es un avance en la agenda de la productividad». Al ser consultado por este medio, el ex ministro de Mauricio Macri, se mostró optimista respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como disparador de nuevas inversiones.

«Yo creo que en la medida que se vaya consolidando en el transcurso del año que viene, la estabilización de la macro, el avance de las regulaciones, más empresas van ir tomando decisiones de inversión», añadió.

«Argentina está en un momento bisagra», sostuvo Pérez Companc, y reconoció que el Gobierno «ha hecho un trabajo pero aún queda mucho por hacer».

«Si no nos apoyamos entre todos para lograr esa productividad y eficiencia que le país necesita para salir al mundo va a llevar décadas, pero estamos en el camino correcto. Argentina es un país muy rico en todo», cerró el empresario.