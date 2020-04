Empresarios destacan la importancia de la creación de Comisión de Emergencia Económica

Compartir

Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas se conformó la Comisión de Emergencia Económica de la que participan la Unión Industrial de Formosa, Federación Económica, CAPYMEF y la Agencia de Desarrollo Empresarial.

En ese marco, el presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanín valoró la importancia de la mesa de trabajo para llevar las principales preocupaciones de las 33 instituciones a las que representa la Federación.

“El problema es que no se abren los bancos, se genera una situación económica grave para todos los sectores, no olvidemos que los empresarios tienen su dinero en los bancos, no la pueden tocar ni retirar, tienen compromisos, más allá de los pagos electrónicos que se pueden hacer pero los pagos inmediatos como sueldos, no todos están bancarizados” señaló el empresario.

Dijo que, durante la reunión que duró varias horas, se trataron diversos temas, uno de ellos el impositivo que requiere una pronta respuesta.

“Es fundamental dar una respuesta, se hablará con las autoridades nacionales para dar una solución a las distintas resoluciones que salen, preocupa, de un momento a otro sale una resolución y luego dan vuelta atrás. Acá se debe trabajar en forma conjunta, para eso se formó esta comisión, para llevar un acuerdo”.

Precisó que los precios también fueron un tema de discusión, y adelantó que se continuará trabajando para que se cumpla con los fijados por Nación.

Zanín se mostró preocupado por nuevas medidas nacionales tendientes al control de frigoríficos, venta de carne y cueros.

Por su parte, el representante de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF), Fabián Hryniewicz, aseguró que “el sector privado va a estar trabajando mancomunadamente con el sector estatal analizando y viendo las política que se van implementando cotidianamente”.

“Vamos a abordar todas las cuestiones para ir buscando las vías de solución para poder sobrellevar esta crisis porque tenemos la idea común que de esta salimos todos juntos”, señaló.

Y aseveró que comunicarán las decisiones que se tomen luego de cada reunión de la Comisión.

“Entendamos que Argentina está pasando por una crisis humanitaria, no podemos pedir más de lo que se tiene, a medida que aparecen las cuestiones se van analizando y resolviendo”, expresó.

Y destacó las medidas que tomaron a nivel nacional, como el decreto 332, que otorga algunos beneficios a los empleadores, ya que “el objetivo es mantener activa la fuente de empleo, porque en algún momento esto se va a resolver y tenemos que retomar la actividad normalmente”.

“Así que no es fácil, hay que pensar en resolver el problema de coyuntura pero también a futuro para poner en marcha el país”, concluyó.