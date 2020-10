Compartir

Linkedin Print

Con la presencia del Ministro de Economía Dr. Jorge Ibáñez, del Subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario Arq. Edgar Pérez y del Subsecretario de Desarrollo Económico de Formosa, Horacio Cosenza, se firmó el convenio que pone en vigencia los Precios Cuidados Formoseños de la Construcción.

Son 13 empresas formoseñas que suscribieron el acuerdo de Sostenimiento de Precios Cuidados de la Construcción y que ya ofrecen sus productos al público.

Al respecto, empresarios destacaron que Formosa es la primera provincia en lograr su propio plan de acuerdo de precios para materiales de la construcción, abarcando rubros como areneras, pinturería, materiales eléctricos e iluminación, aberturas y sanitarios.

El plan tendrá una vigencia inicial de 60 días y los productos con precios mínimos y máximos establecidos se pueden conseguir en Siglo XXI, Rodri Electric, Electromar S.R.L, Arenera El Litoral, Naser Construcciones, Rio Colorado, Pinturería El Emporio, Milenium, ferretería El Imperio, Corralón Metro, corralón Las Lomitas y Arenera Costarena.

Al respecto, Edgardo Hoyos, propietario de Siglo XXI destacó que se trató de una iniciativa del gobernador Gildo Insfrán a través de los ministros, quienes entablaron diálogo con los empresarios dedicados a la venta de materiales de la construcción.

“Venimos de varios días de conversaciones, intercambiar ideas, se llegó a un consenso, a materializar la idea. Creo que es algo positivo, 13 corralones se adhirieron a este plan” recalcó el empresario.

Recomendó al cliente solicitar los precios en caso de que no estén exhibidos, aunque aclaró que en todos los locales estarán a la vista.

“Particularmente como empresa familiar nos sirve (firmar el acuerdo), las nuevas líneas empresariales y de comercialización tienen otro paradigma, no es como aquel de nuestros abuelos que querían vender un producto caro y vender bien, ahora es vender más para vender lo mismo, y generar una acción social para el vecino” consideró.

Consideró Hoyos que “somos la primera provincia que genera su propio plan de precios cuidados de construcción, quizás alguna otra provincia tome esta idea” y recalcó que será revisable cada 15 días.

Por su parte José Izquierdo de pinturería El Emporio dijo sentirse “orgulloso” por haber firmado el acuerdo de Precios Formoseños, en su caso para pinturas látex de interior.

“Formosa me dio mucho, lo que hacemos en Formosa es lindo, loable, tenemos los mismos precios que podemos pelear con Buenos Aires, y podemos estar al nivel de otras provincias” consideró el comerciante.

Para Izquierdo “es buenísima la idea, en el caso de mi empresa no solo tiene precios por contado, sino que es para todas las tarjetas de crédito, hasta en seis veces, manteniendo el precio”, aclaró.