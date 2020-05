Empresas de cadetería coinciden en que antes de regular el servicio, deberían ser escuchadas

Compartir

Luego de que el municipio capitalino anunciara que regulará la organización, instalación y explotación del servicio de cadetería, mensajería, motomandado, delivery y afines en la ciudad de Formosa con la creación de un Registro Único y la fijación de valores mínimos y máximos de tarifas para la protección de los trabajadores de estas actividades como de los usuarios, el Grupo de Medios TVO dialogó con dos reconocidas empresas de la ciudad que se dedican a brindar servicio de motomandados y que están registradas para hacerlo.

En ese marco Laura Dao, propietaria de la empresa «Ya Voy», una de los primeros en realizar el servicio de mandado en Formosa, habló respecto a esto.

«Me parece perfecto que salga un registro de las personas que trabajan, no de las motos, en el sentido de que los chicos muchas veces cambian de moto de acuerdo a los problemas que puedan llegar a tener con las motos o lo que sea, pero me parece perfecto, primero me hubiera gustado que me notifiquen de algo porque esto es del boca a boca, no tenemos nada fehaciente que diga que debemos registrarnos, esto salió de un día para otro y a algunos chicos los están parando y diciéndoles que no los van a dejar circular, me parece perfecto pero debe ser lo mismo para todos, también para muchos chicos que fueron cadetes míos y siguen haciendo trabajos, por ejemplo hay uno que se fue con todos los clientes que yo tenía de bancos que no paga ni un canon de nada, yo soy intermediaria del chico que presta el servicio y el cliente, para eso pago mis impuestos, hay mucha gente que no está registrada en ningún lado y quisiera ver cómo van a hacer con eso, son tipo gestores y no están registrados», expresó.

«En lo que no estoy de acuerdo es en el tope de la tarifa porque no es que somos un simple delivery que llevamos cosas, hacemos todo tipo de envíos y a todos puntos de la ciudad, por ejemplo hace un rato hablé con una señora del barrio 17 de Octubre que quiere que vaya un chico a pagarle el agua sin la boleta, nosotros ponemos la plata y quiere que después vayamos a una farmacia y de ahí al barrio, también me llamaron por ejemplo desde el barrio La Nueva Formosa para que se pague 20 mil pesos de tarjeta naranja incluso yo le explico a la gente cuánto le va a salir el envío por las dudas, si no lo quieren no se va, me ha pasado que muchos chicos han cobrado de más y siempre digo que me avisen y mando a devolver la plata personalmente», explicó la mujer.

Asimismo aseguró que para avanzar en la regulación «deberían reunirse con todos los mandados inscriptos que hay, no sé quiénes serán porque hay muchos nuevos, ese habrá sido el problema principal porque hay muchos que prestan sus servicios particulares y por ejemplo yo no estoy enterada, muchos fueron mis cadetes alguna vez».

También dijo que hay personas que brindan el servicio de manera particular y aseveró que «eso me perjudica a mí por eso me parece perfecto que se registren porque también me evita el tema de que mucha gente viene y trabaja un solo día, se llevan plata mía, chalecos y no trabajan más, usan para quedarse con las cosas, con el tema de la pandemia me llamó gente que no lo hacía desde hace años y me decían que tal chico le hacía el servicio y les digo que entonces los llamen a ellos, yo les di todos los permisos para circular».

Asimismo reiteró que está de acuerdo con que exista una regulación por el servicio, «lo mismo pasó con los remiseros, van a ser unos 8 años que regularon su actividad, en su momento yo le había preguntado a una vecina mía que era propietaria de una remisería cómo era el tema, ella me había dicho que le venía bien que los regulen y estén registrados provoque también la iban a ayudar. Yo por ejemplo pido certificados de buena conducta, ya no sé qué hacer porque tampoco estoy respaldada de ninguna forma, me parece perfecto que hagan un registro, tampoco que lo lancen de repente sin avisar nada a nadie porque los chicos están perdidos, no saben a qué atenerse, me parece que tendrían que registran las personas, no las motos porque ellos las cambian todo el tiempo y ellos son independientes, si andan en contramano que les hagan multas y les saquen la moto, ese no es mi problema, ellos no se manejan como un remis, esto es diferente con la remisería y por eso no nos pueden poner una tarifa de tope o por lo menos deberían conversarlo con nosotros, a nosotros nos llaman por ejemplo y nos piden una ojota número tal, si no les gusta la mandan a cambiar, piden un ventilador, uno tiene que consultar todo, cómo quieren, de todo nos mandan a hacer, cada cosa que nos piden, todo hacemos nosotros, comprar ropa, más que nada hacemos esto y no es como un delivery que solo lleva cosas, nosotros compramos, vamos a los comercios, lleva su tiempo. Hay gente que pide que se le compre garrafa y que también se la cambie, que por ejemplo les coloquen un foco, eso no hace un remisero y no es que esté en contra de ellos pero esto es algo distinto a lo de ser remis».

«Todo esto se puede regular pero no largarlo así de un día para otro menos en este momento donde todo el mundo necesita, la mayoría de nuestros clientes son gente grande, algunos mandan a las farmacias donde hay que hacer horas de fila, les explico que la hora se cobra a 150 pesos, lo mismo cuando largaron el tema de que no se aceptaba pago en efectivo, me llamaban de Asunción para pedirme que les mande plata a sus padres porque no les podían enviar y yo les cobro por mercado pago y cobramos solo 100 pesos. A veces nos mandan a depositar 120 mil pesos por ejemplo y nosotros jamás cobramos de más, cobramos por el tiempo que se está ahí, uno puede estar en el banco con ese dinero una hora y media y no se puede estar cobrando 240 pesos, son muchas cosas que van más allá de todo esto», explicó.

«Nadie habló con nosotros, sería lógico que nos reunamos a tener una charla o que por lo menos nos expliquen, estamos una hora y media haciendo fila en los Rapipagos, son muchas cuestiones. Cuando comenzó lo de la pandemia éramos los únicos que seguíamos trabajando, se trabajó mucho y ahora paró un poco, al comienzo me volví loca porque de los 24 chicos que tengo trabajando acá venían solo 5, perdí un montón de clientes», lamentó.

Otra empresa

De la misma forma Paola, que trabaja en la empresa de «Motos Ya» que ya lleva más de 10 años brindando servicio en Formosa, reconoció que le parece bien que se regule la actividad, pero lamentó que se haya hecho de un día para otro.

«Es muy sorpresivo esto, muy reciente, escuchamos que estuvo hablando el Director de Transporte, nos tomó a todos por sorpresa, también está la confusión de los chicos de creer que es otro permiso más porque con eso también tuvimos que lidiar bastante, que era un permiso, que era otro, que servía, que no, se están organizando, ahora empezaron a entrar en la página de la Municipalidad para registrarse y todavía no tenemos directivas del dueño, solo eso que empiecen a inscribirse porque piden muchas cosas, eso llamó la atención pero nos parece bien porque no piden nada fuera de lugar, pero a diferencia de los permisos esto creo que es más una base de datos, de tener un registro y quizás regularizar el tema del motomandado», señaló.

También reconoció que con la pandemia creció mucho el servicio, pero de personas que lo realizan de manera particular, «todos queremos trabajar, pero pasa también que al no tener una empresa donde trabajar se complica, acá en Formosa creo que son 5 o 6 las que están ya afianzadas desde hace mucho tiempo, nosotros estamos desde hace 10 años en la ciudad. Tenemos clientes desde hace muchísimo tiempo y pasa eso que se larga mucha gente a tener ese tema de hacer los deliveryus, se ve en las redes sociales y es impresionante la cantidad de gente que publica su nombre y ofrecen hacer mandados, dejan su celular y uno por ahí no sabe, nosotros hacemos todo tipo de mandados, desde compras de supermercado hasta compras de farmacia, de lo que sea, también hacemos pagos, depósitos en los bancos, la confianza tiene mucho que ver».

«Todos los barrios tienen una tarifa distinta, tratamos siempre manejarnos con respecto a lo que es el precio del combustible, cada barrio tiene una tarifa, depende del mandado también, hay gente que ya nos llama, nos pide las cosas por teléfono, hacemos una lista de supermercado, farmacia y el chico va directamente y compra con su plata, va y lleva a la casa del cliente y cobra la compra, más el mandado, hay una confianza mutua, también nos ha pasado de comprar cosas y quedarnos con todo porque la persona o no está o no quiso, son gajes del oficio», expresó.

Para finalizar contó si tuvieron problemas para registrarse en la página, «nosotros estamos de 8 a 22 horas, abrimos la base 7:50 más o menos y ahí empezaron los chicos a querer ingresar a la página, algunos pudieron hacerlo pero otros no porque la página colapsa y no se puede seguir ingresando los datos, solo algunos pudieron hacer el trámite».