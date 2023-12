Empresas de colectivos aseguran que sin subsidios el boleto costaría $1.000

Esta semana habrá reunión con el Gobierno y esperan llegar a un acuerdo en relación al precio del pasaje mínimo. Desde las compañías dicen que, sin incremento, no se podrá volver el servicio a la normalidad

El Gobierno nacional convocó a las cámaras empresarias de colectivos del AMBA para dialogar acerca de la actualización del precio del boleto. La reunión será el próximo jueves a las 16 y se espera que durante esa misma jornada se determine cuánto costará el pasaje mínimo a partir del martes de la semana que viene.

Por lo pronto, los empresarios calculan que el valor pleno, sin subsidios, debe ser de 1.000 pesos.

“Hacemos esta cuenta: hoy el boleto promedio es de $40 + $360 de subsidios, lo que da un total $400. Pero si sumamos el atraso por inflación, que viene desde agosto, deberíamos hoy mismo tener un valor total de $800 (tarifa más subsidios), que en enero puede llegar a ser de $1.000, debido a la inflación que estamos teniendo en diciembre”, explicaron desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Ahora bien, hoy las empresas perciben un subsidio equivalente al 90% del precio del boleto, pero según los empresarios, ese porcentaje bajaría a 60% a partir de enero, según los prometió el Gobierno. Es algo de lo que también habló días atrás el ministro Luis Caputo, pero sin dar porcentajes. Cuando presentó su paquete de medidas de reducción de déficit, el ministro habló de que habrá “reducción de subsidios a la energía y al transporte”.

“El Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y en transporte a través de subsidios”, afirmó y agregó: “La política siempre lo ha hecho, porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta estos subsidios no son gratis sino que se pagan con inflación”.

De ser así, el boleto que efectivamente pagan los pasajeros no llegaría a $1.000, sino que rondaría los $400, es decir 10 veces más de lo que se paga hoy. En paralelo, las empresas recibirías $600 de Nación en concepto de subsidios por cada boleto vendido.

“El sector está subvaluado. Estamos percibiendo ingresos congelados desde el mes de agosto y septiembre. El costo real del pasaje es de $800 y sólo cobramos $400 entre tarifas y subsidio”, se quejaron fuentes del sector, justificando por qué el servicio está funcionando de forma reducida.

“La solución sería que haya más subsidios o que el retraso de la inflación se traslade a la tarifa efectiva”, agregaron.

Por otro lado, desde Aaeta explicaron a través de X que el agravamiento en las reducciones de servicios, que en mayor o menor medida se observan, se deben a la falta de recursos de los operadores para brindar todos los servicios, ya que no alcanza el dinero para cubrir los ajustes de precio de gasoil, debido a que sus tarifas y subsidios están congelados a valores de agosto.

“Eso explica la situación que advertimos que ocurriría en diversas ocasiones desde hace bastante tiempo atrás. Los operadores están haciendo sus máximos esfuerzos para sostener servicios, pero hasta donde pueden con sus recursos”, señalaron.