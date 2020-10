Empresas de transporte no están en condiciones de comenzar a prestar el servicio dentro de la provincia

Compartir

La semana pasada, el Gobierno provincial autorizó el transporte interno y según se anticipó desde la Dirección de Transporte desde hoy comenzarían a circular las unidades; el Grupo de Medios TVO pudo saber que las dos empresas que prestan el servicio -Puerto Tirol y Godoy- no están en condiciones de salir.

El gerente de la empresa de Ómnibus “Puerto Tirol” Guillermo Sosa dejó en claro que “no tenemos ninguna posibilidad de empezar a prestar el servicio”.

“Estamos parados desde el mes de marzo, necesitamos indefectiblemente asistencia financiera y ya nos adelantaron que eso será imposible porque no hay recursos. El Estado no nos brinda ayuda operativa, no tememos un peso para mover los colectivos, la única ayuda que recibimos es a través de los ATP que son para pagar los sueldos”, aseveró y añadió que “por el momento seguiremos como estamos, estamos parados desde hace ocho meses, no se genera nada, la poca plata que teníamos guardada por alguna eventualidad ya la liquidamos”.

“Mover los colectivos no es gratis. Para colmo trabajar a media carga es pérdida, si cada unidad no va llena se pierde plata”, sostuvo Sosa aclarando que “para empezar a movernos nomas necesitamos más de un millón de pesos y esa plata no la tenemos”.

Por su parte, Diego Mendoza -de la UTA Formosa- se refirió a la situación de Godoy. “Estábamos muy contentos con la noticia de que se reactivaban los servicios provinciales, creemos que para mañana- por hoy- será imposible que salgan los coches; uno porque la empresa le debe $100.000 a cada uno de los trabajadores y por otro lado no hay unidades disponibles y aptas para que salgan a las calles”.

“Obviamente queremos trabajar pero queremos que se le pague la deuda a los empleados”, insistió Mendoza y cerró: “en cuanto a los coches para ponerlos en condiciones por lo menos se necesitan de 10 a 15 dias”.