Empresas provinciales de transporte solicitaron un aumento del 110%

El director de Transporte de la provincia Pablo Córdoba explicó que todavía no tuvieron reuniones con los funcionarios del nuevo gobierno nacional, pero la devaluación ya tuvo un impacto. Precisó que la devaluación y los aumentos drásticos en el precio del combustible, tuvieron una respuesta inmediata por parte de las empresas que prestan el servicio de transporte hacia el interior provincial, quienes solicitaron un aumento del 110% en el costo del pasaje. La provincia autorizó una suba del 68%. En este marco, el funcionario provincial dijo que todavía no se conoce la repercusión que tendrá en el costo del transporte público de pasajeros urbanos las medidas que está tomando el presidente Javier Milei, tras aclarar que es resorte del municipio capitalino. “Para que tengan idea, el gobierno nacional saliente ha efectuado un aporte solamente durante este año de 897 millones de pesos que vinieron para paliar los servicios urbanos y que las tarifas no se disparen” recordó. Agregó que el gobernador Gildo Insfrán también efectuó aportes al municipio capitalino para la compra de gasoil. “Van a totalizar 795 millones de pesos que con fondos de la Provincia se subsidian al transporte urbano de la Capital, esto sería hasta el mes de diciembre, inclusive, que permite tener una tarifa diferenciada”. Al referirse a los servicios de transporte provinciales, alertó que la fuerte devaluación y el incremento en el precio del combustible, que pasó de $400 a $700 por litro, tuvo un fuerte impacto. “Esa evolución de 118% impactó, las empresas de transporte nos solicitaron la semana antepasada una reunión donde nos manifestaban esto, adecuar las tarifas” detalló. Dijo que el pedido de las empresas se ubicaba en un 118% de aumento, pero teniendo en cuenta que cuenta los aportes que hace el gobierno provincial al servicio, fueron autorizadas subas de hasta el 68%. “Es muy grande, pero casi la mitad de lo que pedían las empresas”, cerró diciendo Córdoba.