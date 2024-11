Empresas reciben infracciones por no otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad

En los últimos días, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa han intensificado los controles y acciones judiciales contra las empresas de transporte de media y larga distancia que se niegan a cumplir con la ley que garantiza el acceso gratuito a pasajes para personas con discapacidad. Esta normativa, establecida por la Ley 22.431, obliga a las empresas a ofrecer estos beneficios a quienes presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credenciales oficiales, pero diversas firmas han sido reportadas por incumplir esta obligación.

El Gerente de Calidad y Prestación de Servicios de la CNRT, Rubén Marcelo Schaffer, junto al Subgerente de Contenciosos, Cristian Dominique, comunicaron a la Defensoría del Pueblo que ante las negativas de algunas empresas, se ha iniciado una acción judicial contra la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) ante el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal Nº 11. El objetivo es exigir que se cumpla de manera inmediata con la obligación de otorgar los pasajes gratuitos a personas con discapacidad, tal como lo establece la ley.

Además, las autoridades de la CNRT informaron que, desde el 15 de octubre, se han labrado 257 actas de infracción a distintas empresas de transporte. Entre las más sancionadas se encuentran Plusmar (52 actas), Nueva Chevallier (43), Flecha Bus (37), y La Veloz del Norte (19). Otras firmas como San José, General Urquiza, Andesmar, Balut y 20 de Junio también figuran en el listado de infracciones.

El problema de las reservas

El Ombudsman Provincial de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que las dificultades no solo se limitan a la entrega de los pasajes, sino también al proceso de reserva. Según explicó, en el propio sistema de reservas de la CNRT, algunas empresas han estado eliminando destinos, lo que impide a las personas con discapacidad y a sus acompañantes realizar las reservas necesarias para viajar.

«Las personas con discapacidad y sus familiares están viendo obstaculizada la posibilidad de concretar sus viajes debido a la falta de disponibilidad de pasajes o a la eliminación de rutas de los sistemas de reserva. Este es un derecho que está siendo vulnerado», expresó.

El Ombudsman también instó a las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credencial INCUCAI a que, ante cualquier inconveniente con la obtención de pasajes gratuitos, se comuniquen con la Defensoría del Pueblo. Pueden hacerlo a través de los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar, depuefor@fibertel.com.ar, o a los teléfonos 370 443 6379 y 0800 444 1770.

Un caso que ilustra esta situación es el de María del Carmen, quien, tras diversas gestiones infructuosas en las empresas de transporte y en la Delegación de la CNRT en Formosa, finalmente logró que su hijo menor obtuviera el pasaje gratuito para viajar el próximo miércoles. «Tuvimos que hacer un reclamo constante, pero al final obtuvimos una respuesta favorable», relató.

Normativa vigente

y recomendaciones

Si bien las empresas insisten en que las reservas deben realizarse con 30 días de anticipación, la normativa establece que las personas con discapacidad pueden hacer las reservas al menos 48 horas antes del viaje. Gialluca recomendó a quienes necesiten viajar en los próximos meses, especialmente hacia finales de año, que realicen las reservas lo antes posible, ya que las empresas, pese a los pedidos anticipados, a menudo no cuentan con la disponibilidad de pasajes necesarios.

Para realizar una reserva de pasaje por internet, las personas deben ingresar al sitio web oficial de la CNRT: https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar. Una vez realizada la reserva, no es necesario retirar el pasaje por la boletería, ya que la empresa debe enviarlo por correo electrónico hasta 48 horas antes de la salida.

En caso de que las personas con discapacidad no cuenten con un CUD, sino con otro tipo de certificado, deberán registrarse en el sistema de reservas enviando una copia de la credencial No CUD y su DNI al correo electrónico certificadosnocud@gmail.com.

Las autoridades insisten en que las empresas de transporte deben cumplir con la ley, y han tomado medidas tanto administrativas como judiciales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Quienes enfrenten dificultades en el proceso de obtención de pasajes gratuitos, deben recurrir a la Defensoría del Pueblo para recibir asistencia y hacer valer sus derechos.