«En 2023 tenemos la oportunidad de iniciar la reconstrucción del país»

El diputado nacional Fernando Carbajal (Juntos por el Cambio), visitó el piso de «Expres en Radio» donde aseguró que «en el 2023 tenemos la oportunidad de iniciar un proceso de reconstrucción en el país», lo que tiene «dos requisitos»; que cambie el gobierno y tener una oposición que sea «responsable».

«Estamos en una situación extremadamente grave y con un final abierto, no sabemos lo que puede pasar con este país en la medida que el peronismo siga llevando su enfrentamiento a los niveles a los que los está llevando, todo esto es peronismo, es el gobierno de Perón, Montoneros, Carlos Menem, son todos lo mismo, han tenido giros ideológicos y cambiado la política de acuerdo a los momentos históricos pero son siempre los mismos, van cerrando sus ciclos históricos, no es casual que el menemismo instaló la Corte de 9 miembros cuyo requisito era ser obediente al presidente Carlos Menem, viene Néstor Kirchner y hace esa operación que terminó siendo de maquillaje, reduce la Corte, pone gente independiente, ahora que está terminando el kirchnerismo porque es algo que está sucediendo, Cristina Fernández que supuestamente fue anti Menem quiere volver a la Corte, están cerrando el ciclo histórico, son lo mismo, van cambiando pero el peronismo, el partido justicialista es una gran maquinaria de poder que lo único que le interesa es conservar el poder a cualquier costa», aseveró Carbajal.

«Por momentos uno tiene esperanza de que aparezcan sectores del peronismo que sean más razonables y con los cuales uno pueda llegar a puntos de acuerdo porque si no aparece esto la verdad es que el futuro del país es muy duro, cuesta encontrar, uno ve lo que pasa en la Cámara de Diputados y te das cuenta que cuesta encontrar», expresó el ex juez federal.

«Cuando discutimos el acuerdo con el FMI que produce esta división hubo discursos del presidente nuevo del bloque justicialista Germán Martínez que parece un hombre razonable, fue un discurso bueno de hacer las cosas juntos, cuando llegamos al Consejo de la Magistratura caen de nuevo en la chicana rastrera de impugnar, de hacerle caso a Cristina Fernández y se llevan puestas a las instituciones de nuevo y esto viene pasando, uno a veces encuentra a interlocutores que parecen razonables y enseguida se produce el traspié. Estoy convencido que este país no tiene futuro si no aparecen sectores del peronismo que empiecen a caminar el camino del sentido común, de la racionalidad y la buena fe», opinó.

«Creo que en el año 2023 tenemos la oportunidad de iniciar un proceso de reconstrucción del país, esto tiene dos requisitos; el primero es que cambie el gobierno, también vamos a tener que tener una oposición que sea responsable como lo estamos siendo nosotros con el gobierno, si tenemos la oposición que está preparando Cristina Fernández que es salvaje, va a ser muy difícil hacer los cambios, lo que está haciendo el kirchnerismo es prepararse para ser la oposición del próximo gobierno, eso hace, no les importa el país, los pobres, ellos tienen su vida solucionada porque son multimillonarios, están preparando el discurso para el 11 de diciembre decir que lo destruyeron a Alberto Fernández porque implementó políticas antipopulares», analizó Carbajal.

En ese marco además criticó a la vicepresidenta y aseguró que es «muy atrevida» y que «debería reconocer que si ella lo buscó a Alberto Fernández fue porque lo necesitaba, no porque le caía bien, este es el poder político que el presidente tenía, era el único que podía sumar los votos que ella no tenía, lo viene ninguneando con todo y el problema es que hay un presidente que no ha logrado hacer valer su autoridad y creo que todos hemos perdido la esperanza de que puede hacer un gesto de autoridad que le permita recuperar la autoridad presidencial, somos un barco a la deriva».

Boleta única de papel

Seguidamente Carbajal explicó qué ocurrió en la Cámara de Diputados respecto al debate por la Boleta Única de Papel.

«Hay varios proyectos de distintos bloques, incluso del oficialista, del propio Massa, varios de la oposición, hay unos 12 proyectos dando vueltas, nunca las comisiones responsables de esto se juntaron a unificar este proyecto y emitir dictamen, por eso ahora la oposición pidió que se cite al cuerpo y se intimó a las comisiones a que se junten a discutir y emitan un dictamen, se les da un plazo, nosotros planteamos sabiendo que no iba a ser aprobado el tratamiento sobre tabla para lo cual se necesitaban dos tercios pero no estábamos convencidos de esto, hay que sentarse a trabajar una redacción, leer todos los proyectos, hay varios, hay que analizar las experiencias comparadas, ver los detalles, qué funciona mejor de manera más clara y transparente y para eso hace falta un trabajo en comisión», señaló Carbajal.

«Se intimó a las comisiones a que hagan un dictamen de un plazo de 30 días y si no se lograra consensuar el texto de la ley ahí sí puede ser tratado en el recinto y aprobado con mayoría simple. Es importante este paso porque nos aseguramos que el tema sea tratado y resuelto, cómo va a ser votado después no sabemos», explicó.

«Hoy hay por cada partido, por cada frente y por cada lista de candidatos una boleta y eso se pone en el cuarto oscuro, acá tenemos esa exhibición de boletas que confunde al electorado. El sistema de boleta única es diferente porque en el momento en el que entro al cuarto oscuro me dan una sola boleta grande y en esa hoja de papel grande tengo los distintos candidatos y hay que marcar y elegir cuál de esas listas quiero. Esto lo que hace es poner en pie de igualdad a los partidos grandes y chicos y evita todas esas malas prácticas del robo de boletas y además implica un enorme ahorro económico, es una boleta por elector que en definitiva se utiliza, no será más como sucede ahora», detalló Carbajal.

Expresó además cómo sería la implementación de esto en Formosa. «Esto lo va a definir la ley, pero en principio el proyecto más trabajado sobre esto establece que cuando las elecciones son simultaneas, es decir que se realizan juntas las elecciones nacionales con las provinciales, si la provincia lo quiere hacer junto tiene que adoptar el sistema de boleta unica2, explicó.

«Lo que va a pasar quizás es que las elecciones van a hacerse separadas que igualmente en este escenario creo que claramente vamos a tener elecciones separadas porque Gildo Insfrán no va a querer quedarse pegado con la derrota obvia», aseveró.

