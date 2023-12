En 7 de los últimos 11 años, la Argentina tuvo estanflación

La combinación del estancamiento económico con un índice inflacionario de dos dígitos, es un escenario bien conocido por la Argentina. Ayer, Cristina Kirchner dijo que se trata de “una catástrofe social”. El fenómeno se agravó en los últimos cuatro años

El presidente electo de la Argentina, Javier Milei, abrió un debate inagotable cuando anticipó que la economía enfrentará en los próximos meses una “estanflación”, producto de las medidas de ajuste fiscal que impactarán negativamente en el nivel de actividad. Un día después de sus declaraciones, que causaron fuerte impacto y repercusiones, la actual vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, recogió el guante y aseguró ayer en un video de TikTok que la mención de Milei a la estanflación “es igual a una catástrofe social”.

Sus dichos encendieron rápidamente la discusión entre economistas y no fueron pocos aquellos que señalaron que, en definitiva, la estanflación es un fenómeno poco habitual pero un viejo conocido para el país. Incluso para la propia Cristina Kirchner, quien desde 2012 convivió año por medio con esa realidad hasta dejar su segunda presidencia en 2015, al igual que lo hicieron sus sucesores, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Un repaso rápido por las estadísticas de evolución del PBI argentino a partir de 2012 indican que en 7 de los últimos 11 años, la economía se contrajo respecto del año anterior lo que redunda, desde esa fecha hasta 2023, en un claro estancamiento económico. Recordemos, la estanflación es la combinación de recesión, nulo o muy bajo crecimiento económico con inflación. Pues bien, en 2012, 2014, 2016, 2018 y luego también 2019 y 2020, además de 2023, tienen como denominador común no sólo el retroceso económico sino también la inflación de dos dígitos. Este año, se suma la particularidad de una inflación agravada, de tres dígitos. No por conocida por todos los gobiernos que se sucedieron en la última década, la catástrofe es o será más fácil de enfrentar. “La combinación de estancamiento de la economía junto con inflación es algo que la Argentina ya está atravesando hace tiempo no sólo porque la inflación es alta sino porque se aceleró mucho en el último tiempo con una economía estancada, incluso con meses de recesión. Esto ocurrió en todos los meses del segundo semestre del 2022 y en buena parte de este 2023″, aclaró María Castiglione, Socia de C&T Asociados. “Lo que trata de advertir Milei es que esta inflación muy alta se dio en un contexto de precios que se congelaron y que están fuera de los costos. En el corto plazo se va a sincerar esto y va a generar una inflación muy elevada”, detalló la también profesora de la UCA.

Desde IDESA, destacaron que la inflación que mide el INDEC no refleja los aumentos reprimidos detrás de los controles de precios ni la emisión monetaria contenida por los pases y Leliq del Banco Central. Por ello, una liberación de estos factores de contención será muy traumática sin acompañamiento de un orden integral del Estado.