En abril, el precio de las frutas y verduras subió en promedio un 11,75% en hipermercados

Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la variación mensual promedio de los precios de frutas y verduras registró una suba del 1,99%, mientras que en destino los comercios minoristas midieron un aumento del 8,8% y los hipermercados, otra del 11,75%.

Asimismo, la brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios en el campo subió 9,2% en abril, respecto de marzo pasado, pero bajó 13,8% si se lo compara contra abril de 2019.

En ese sentido, hubo 9 productos con bajas de brechas y 16 con alzas, y las subas superaron además a la magnitud de las bajas. En promedio, los consumidores pagaron 4,8 veces más de lo que cobró el productor por los productos en la tranquera de sus campos, cuando en marzo la diferencia fue de 4,4 veces y en febrero de 4,7.

La brecha de precios para el promedio de los 25 principales productos agropecuarios que mide el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de CAME cortó una racha de tres meses en baja, para subir 9,2% en abril y ubicarse en el segundo valor más alto del año. El aumento se explica porque los precios de destino subieron muy por encima de los precios al productor.

La naranja, cuya brecha había caído 72,3% en marzo, creció 119,6% en abril, seguida por el repollo (+33,9%) y el brócoli (+29,6%). En origen, la variación mensual promedio de los precios registró una suba del 1,99%, mientras que en destino los comercios minoristas midieron un aumento del 8,8% y los hipermercados, otra del 11,75%.

Los datos surgen del IPOD que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.

En abril, el IPOD agrícola subió 9,2% y la brecha para esos productos promedió en 5,07 veces, ubicándose 15,8% abajo del mismo mes del año pasado.

«En abril, no hubo ningún producto con brecha de dos dígitos, por segundo mes consecutivo. La brecha mayor se detectó en el zapallito, donde el precio se multiplicó por 9,5 veces desde que salió del campo», precisó la CAME en su informe.

En tanto, los productos con menores brechas fueron: el pollo (2,35 veces), la frutilla (2,64 veces), el repollo (2,8 veces), el huevo (2,97 veces) y la lechuga, con una brecha de 3 veces.