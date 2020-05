En AFA destacan el crecimiento del fútbol femenino en los últimos años

Compartir

Durante el período de Claudio Tapia como Presidente, el fútbol femenino creció a pasos agigantados: se creó la Liga Profesional, las categorías menores en la Selección y la Mayor volvió a competir en un Mundial. Además, se formó el Departamento de Equidad y Género.

Deseo ser el presidente de la igualdad de género en el fútbol argentino». Las palabras de Claudio Tapia, allá por agosto de 2017, no fueron promesas vacías, sino el comienzo de algo realmente importante. Finalmente, después de muchos años en los que parecía solo un incansable anhelo, la Asociación del Fútbol Argentino creó la primera Liga Profesional de fútbol femenino. Ese sueño por el que las futbolistas lucharon tanto para poder alcanzar, por fin se vio reflejado en las pantallas de TV, con público, y con una promesa de crecimiento nunca antes vista. Además, hoy en día, también se desarrollan los torneos correspondientes a las categorías B y C.

La Selección Argentina volvió a los planos internacionales luego de estar dos años sin competencia, y el potenciamiento fue tal, que la Albiceleste pudo clasificarse nuevamente a una Copa del Mundo tras 12 años sin poder participar. A cancha repleta y tras superar a Panamá en el repechaje, Francia 2019 apareció como un nuevo objetivo. Y allí, el equipo mostró un muy buen nivel, que lo dejó a tan solo un paso de conseguir la clasificación en la fase de grupos, donde pudo sumar puntos por primera vez en la historia.

Luego de su papel en el Mundial, llegó el turno de los Panamericanos, donde la Selección se clasificó por primera vez a la final, obteniendo la medalla de plata.

El crecimiento no se vio solo en la Selección Mayor, sino que además se desarrollaron las categorías Sub 15 y Sub 17, que antes no existían. Para su comodidad, también se sumaron una médica y una kinesióloga con el objetivo de lograr una mejor fluidez y confianza a la hora de trabajar.

Fuera del césped, el futsal femenino también compitió en planos internacionales y, en la arena, surgió la primera Selección Argentina de fútbol playa femenina de la historia.

Pero no todo es la pelota. El compromiso de esta gestión fue más allá de lo que ocurre dentro de una cancha de fútbol. Por eso fue creado el Departamento de Equidad y Género a principios de noviembre de 2020 y, oficialmente, tuvo su inauguración el 20 de diciembre en el Predio de Ezeiza, con la primera Jornada de Mujeres Dirigentes. Este ente tiene como objetivo trabajar en la inclusión de los colectivos vulnerados y con la igualdad de género.

“Vamos a ser la comisión que consiga la igualdad de género en el fútbol”, manifestó el Presidente Claudio Tapia a mitad de su primer período de mandato. Y, si bien aún quedan muchas cosas por hacer, la Asociación del Fútbol Argentino va por el buen camino.