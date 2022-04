«En Argentina hay generaciones enteras que no conocen el trabajo», dijo Ricardo Buryaile

Compartir

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a los problemas económicos estructurales que afectan al país y que parecieran estar lejos de una solución. En ese marco realizó duras críticas al gobierno nacional en cuanto al manejo de la economía y advirtió que en la Argentina “hay generaciones enteras que no conocen el trabajo”.

Consejo de la Magistratura

El funcionario nacional comenzó hablando respecto a que la oposición denunciará penalmente a Cristina Kirchner si no cumple con el fallo de la Corte y nombra al legislador que falta como representante en el Consejo de la Magistratura. La advertencia también se extiende al presidente de Diputados, Sergio Massa.

“Lo que está cometiendo el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores es un desacato a la justicia, porque la Corte Suprema de Justicia que es un poder del Estado ha dicho que hay que integrar el Consejo de la Magistratura y la ley es muy clara cuando dice quienes tienen que enviar sus representantes, se envió por la UCR y uno por el PRO pero pareciera ser que el FdT entiende esto de una manera muy paryticular y hoy por hoy se niega a designar a las personas que nosotros hemos designado para integrar el Consejo, esto es violar la ley y le cabe denuncia penal a la vicepresidenta de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados”, advirtió.

Aseveró que con este accionar, el oficialismo demuestra que “van por la justicia, eso es así porque o sino no se comprende toda la obsesión que tiene el kirchnerismo en esta designación, creo que está muy claro todo lo que está pasando en la Argentina, lo único que les preocupa es el proyecto en la Argentina que consagre la impunidad de los funcionarios y del oficialismo, esta es la realidad”, opinó.

Bono y nuevo impuesto

En otro tramo de la nota, Buryaile hizo mención a los anuncios realizados el lunes por el presidente Alberto Fernández de un bono para trabajadores informales y un nuevo impuesto a la “renta inesperada”.

“Si la economía fuera tan fácil como decir regalo plata y cobro más impuestos no sería ninguna ciencia, el presidente tiene que entender que el problema de los argentinos es la inflación que genera el propio Estado y si el Estado sigue gastando más plata de la que puede porque ellos consideran que si van e imprimen billetes como si nada sucediera no hay inflación, lo que está pasando es eso, los sectores más vulnerables que son los desocupados, las trabajadoras de casas particulares y los jubilados, están golpeados por la inflación y lo que hay que hacer es bajar la inflación, mientras tanto se puede dar un bono pero la renta inesperada la tuvo el estado porque recaudó muchísima plata de los impuestos a las exportaciones que bien podría pagarlo el Estado, no el sector privado”, analizó Buryaile.

“Los empresarios o la gente tiene derecho a ganar plata y a guardar cuando les va bien para cuando les vaya mal, esa es la realidad, en este país el kirchnerismo tiene la visión que al que le va bien, salvo que sea un político del oficialismo, es un pecado, el que genera en la riqueza es el trabajador privado, el que pone un kiosco, un supermercado, ese es el que está arriesgando, lo que hay que hacer es incentivar a más gente a que tenga fábrica, que contrate gente para que no todos tengan que vivir del estado o sino esa es una vuelta cortita que cobran con inflación porque como no le alcanza la plata al estado para pagar los sueldos o solucionar los problemas que hay porque no hay sector privado, imprime billetes, genera inflación y cobra la vuelta el impuesto de la inflación”, explicó.

“Cuando emitís y repartís plata hay un momento que esa plata está en la calle y genera inflación porque en realidad no es que suben las cosas sino que el peso vale menos porque cuando vas a Paraguay, cruzas a Alberdi no quieren la plata porque nadie quiere guardar el peso argentino, la gente se lo gasta porque no alcanza o compra otra cosa que no se desvalorice pero el problema de la Argentina es que gastamos más de lo que podemos”, aseguró.

“El estado recaudó muchísima más plata porque subieron los precios internacionales entonces lo lógico es que el estado compense a los jubilados, a las trabajadoras de casas particulares y a los que son trabajadores que no están en blanco”, señaló.

Para finalizar aseveró que la frase de que el piquetero vive del zonzo y el zonzo de su trabajo, “lamentablemente es así porque han hecho una industria de eso, hay generaciones enteras que no conocen el trabajo y lo peor es que no los están capacitando, esa gente está al margen del mercado laboral y termina siendo un círculo vicioso porque no se la puede tomar para el empleo pero es un problema social que termina favoreciendo al clientelismo político, son cosas que no pueden pasar en el país pero para eso hay que tener educación, hay que enseñar oficios a la gente,tener una legislación laboral que permita que el sector privado contrate, cuando vos contratas ningun politico ni nadie te va a exigir lo que vos no queres que te exija”, finalizó.

