En Argentina mueren más de 500 personas al mes víctimas de accidentes de tránsito

El ininterrumpido crecimiento que experimenta el parque automotor junto a la falta de conciencia, de infraestructura adecuada, de controles viales y de divulgación de información acorde a ese volumen en constante crecimiento, potencia la posibilidad de accidentes y exponen una situación preocupante: mueren 550 personas al mes víctimas de accidentes de tránsito.

El alto índice de accidentes de tránsito que se perpetua en el tiempo y a nivel mundial es tan preocupante que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya son considerados un problema de salud pública, catalogándolos como una verdadera epidemia, a pesar del caos que existe en todo el mundo por los más de mil muertos que ha dejado el coronavirus.

Un problema de salud pública es una situación que afecta negativamente el bienestar de los individuos y de la población y puede analizarse desde su magnitud o su letalidad. Es decir, para que un problema social sea considerado un problema de salud pública deben cumplirse cuatro condiciones:

Que ocurra amplia y frecuentemente

Que cause severa discapacidad, sufrimiento y muerte

Que pueda ser controlado efectivamente

Que su solución sea aceptable socialmente

No hay que ser un especialista en el tema para darse cuenta de que en Argentina los accidentes automovilísticos cumplen con esas condiciones.

A nivel internacional, según estimaciones del organismo cada año cerca de 1.35 millones de personas mueren y hasta 50 millones sufren lesiones debido a las colisiones de tránsito.

A nivel regional, en las Américas ocurren 155.000 defunciones anuales, lo que equivale a 13% del total de la población mundial.

Particularmente en Latinoamérica, Cuba es el único país con una tasa de mortalidad menor a 10.

A nivel nacional, de acuerdo con las recientes estadísticas de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, se han registrado 6627 fallecidos en las calles del país y más de 100.000 lesionados por la misma causa. Esto significa que mueren al menos 550 personas en Argentina al mes víctimas de algún choque vehicular. Aunque los fallecidos podrían ser más, ya que en función al análisis de la empresa de servicios online elMejorTrato.com.ar el subregistro de las defunciones por accidentes de tránsito sigue constituyendo un problema grave en muchos países.

Año a año, los accidentes por tránsito se cobran más de un millón de vidas a nivel mundial y estos representan una enorme tragedia para la familia y para el país siendo lo más lamentable que la mayoría de las muertes y traumatismos generados por ellos son absolutamente prevenibles.

La década que pasó se llevó más de 70.000 personas fallecidas en accidentes de tránsito en el país.

Observándose un promedio que se mantiene constante desde la década del ´90 de 20 argentinos muertos al día a causa de colisiones de tráfico, los que representan el triple de muertos por hechos delictivos, que según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) son en promedio 6 por día.

Más del 60% de los accidentes están concentrados solamente en 6 provincias, con la de Buenos Aires como líder indiscutido del lamentable ránking, tanto en 2018 como en 2019.

En base a proyecciones realizadas por la ONG especializada en seguridad vial:

Provincias con mayor cantidad de Defunciones por Accidentes de Tránsito (2019):

1- Buenos Aires (2266, incluída Capital Federal; 34.2%)

2- Santa Fe (563; 8.5%)

3- Tucumán (399; 6%)

4- Córdoba (378; 5.7%)

5- Misiones (299; 4.5%)

6- Santiago del Estero (291; 4.4%)

En el caso de Buenos Aires, la provincia tiene la mayor cantidad de muertes por accidentes en el país, la causa está directamente relacionada a ser la que mayor población posee: en este caso en particular el valor absoluto no implica mala conducta vial ya que en términos relativos, o sea considerando la tasa de mortalidad vial se encuentra, junto a Tierra del Fuego entre las mejores posicionadas en cuanto a seguridad vial por contar ambas con las tasas de mortalidad más bajas del país.

No es el caso de Santiago del Estero, provincia que viene liderando el trágico ránking con una tasa de mortalidad por colisiones vehiculares superior a 30, cifra alarmante que duplica a la tasa de mortalidad media nacional (14) y que supera amplicamente a la mundial (18).

Distritos con menores tasas de mortalidad (según la Agencia Nacional de Seguridad Vial):

1- Tierra del Fuego (2.4)

2- Capital Federal (5.2)

3- Buenos Aires (7.8)

4- Santa Cruz (9.2)

5- Chubut (10.7)

6- Neuquén (12.4)

Todas las provincias con menor cantidad de víctimas fatales por año corresponden a la región patagónica:

1- Tierra del Fuego (0.07%)

2- Santa Cruz (0.58%)

3- Chubut (1.17%)

4- La Pampa (1.26%)

5- Neuquén (1.46%)

Los accidentes viales están entre las 10 principales causas de muerte en el país y la primera causa de muerte en adolescentes y jóvenes.

Los siniestros viales son la principal causa de Traumatismos Encéfalocraneanos (TEC) en el país, seguido por caídas y agresiones físicas. Por lesiones sufridas a raíz de accidentes de tránsito, en Argentina mueren cerca de 10 mil personas por año.

Las muertes por accidentes de tránsito ocupan el primer lugar en fallecimiento por accidentes: de las causas externas de muerte, es decir las que se originan de una lesión provocada por factores ajenos a la salud de una persona, los percances de tránsito son la principal causa muerte de argentinos.

Los hombres tienen más probabilidades de morir en accidentes de tránsito que las mujeres: del total de fallecidos, el 80% son hombres y el 20% mujeres. De los cuales, la mayor parte son jóvenes entre 15-34 años; destacándose el incremento de las víctimas motociclistas que alcanzan más del 40% de todas víctimas mortales.

A comparación de que aún no han confirmado cual es la principal causa del coronavirus, cuando se trata de los accidentes viales se sabe de manera certera la de los accidentes de tránsito.

En Argentina, el 90% de los accidentes ocurridos son atribuibles al conductor como causa principal, siendo las principales:

Negligencia (sobrepaso, distracciones, maniobras abruptas)

Cansancio

Incumplimiento de las Normas de Tránsito (exceso de velocidad, la distancia inadecuada, la falta de respeto a las señalizaciones)

Así como la mayoría de las víctimas son hombres; más del 70% de las personas a las que se les atribuye el siniestro también lo son.