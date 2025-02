En audiencia pública, rechazaron pedido de aumentos tarifarios del 35,78 % en el gas

El Ombudsman Provincial de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por parte del Gobierno Nacional ha dejado a los consumidores en una situación de total desprotección.

Según Gialluca, los usuarios se ven obligados a pagar precios elevados por el gas en garrafas debido a la falta de acceso al gas por red en varias zonas de la provincia.

En este contexto, solicitó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) que, en coordinación con las transportistas y distribuidoras, implemente un plan de inversiones que permita la expansión de la red de gas en Formosa, y que hasta tanto se ejecute este plan, el gas envasado en garrafas sea considerado un servicio público.

La denuncia de Gialluca se presentó en el marco de la Audiencia Pública Virtual 106/25 convocada por el ENARGAS, realizada el 6 de febrero de 2025.

Audiencia

En la audiencia participaron más de 50 expositores, entre los que se encontraba el defensor del pueblo formoseño. El encuentro tuvo como principal objetivo escuchar las propuestas de dos transportadoras, diez distribuidoras y una subdistribuidora sobre las tarifas e inversiones que se realizarán en el sector hasta 2029.

Durante la audiencia, se debatió la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), un proceso que se considera el «principio del fin» de los subsidios que se han aplicado de manera generalizada desde el 2002. En caso de que se apruebe la RQT, los subsidios se focalizarían en los sectores con menores ingresos, en una proporción menor a la actual, y se terminaría con las transferencias a las generadoras, derivándolas directamente a la demanda.

Gialluca aprovechó su intervención para pedir que el ENARGAS rechace la solicitud de aumento de tarifas presentada por la distribuidora GASNEA, alegando que este ajuste no responde a la realidad socioeconómica de la provincia y que debería contemplarse la capacidad económica de los consumidores formoseños, especialmente aquellos de barrios populares y asentamientos.

En su exposición, el defensor del pueblo pidió también que el ENARGAS coordine con las transportistas y distribuidoras la implementación de un plan de inversiones que permita la expansión de la red de gas en todo el territorio provincial, especialmente en las zonas que actualmente no tienen acceso a este servicio esencial.

Mientras tanto, Gialluca solicitó que el gas en garrafas sea tratado como un servicio público, dadas las altas variaciones en los precios y la desprotección del mercado de GLP, que se encuentra completamente liberado. Según Gialluca, los consumidores están atrapados entre la falta de acceso a la red de gas y los altos costos de las garrafas, lo que agrava aún más su situación.

El Ombudsman también rechazó la propuesta de GASNEA de ajustar las tarifas mensualmente basadas en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), ya que esta fórmula no se ajusta a la evolución de los ingresos de los trabajadores formoseños, tanto formales como informales.

Advertencias

Gialluca advirtió que aceptar este tipo de ajustes automáticos implicaría una renuncia del Estado Nacional a proteger los intereses económicos de los usuarios, como lo establece el Artículo 42 de la Constitución Nacional y diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La intervención de Gialluca en la Audiencia Pública subraya la necesidad de abordar la falta de acceso al gas por red en Formosa y la desprotección de los usuarios ante los elevados precios del GLP. Las autoridades provinciales insisten en que se deben tomar medidas urgentes para garantizar que el gas sea accesible para todos los ciudadanos, especialmente en aquellos sectores más vulnerables que sufren las consecuencias de la falta de infraestructura y los altos costos del gas envasado.