En B° Mitre: Habilitaron Taller de Danzas Folclóricas Para los Chicos Interesados en Cultura

• Un Comedor Comunitario asistido por políticas públicas del Municipio local, se convierte cada sábado en un taller de danzas folklóricas. La consigna es aprender y revalorizar nuestra cultura y dar oportunidades y contención a los niños

EL COLORADO. Un joven de esta ciudad viene trabajando en la enseñanza del folklore nacional que se extiende para poder llegar a más personas en esta comunidad. Recientemente por iniciativa de un joven del medio y con el apoyo desde la Municipalidad de esta ciudad, la actividad se habilitó formalmente. Las prácticas se llevan adelante en una de las instalaciones de un Comedor Comunitario.

Se trata del Comedor Comunitario ubicado en B° Mitre de esta ciudad, donde trabaja Claudio Sena, al frente de un pequeño grupo de interesados que asisten todos los sábados de 16:30 a 18:00 hs.

El responsable de las capacitaciones atribuye la iniciativa a los padres del barrio, aunque con la invaluable ayuda de la Municipalidad de esta ciudad, por determinación del propio Intendente Mario Brignole, a quien le presentaron la idea que resultó interesante, por lo que hizo un compromiso para acompañar el emprendimiento.

Sena dijo que “es una manera de brindar contención a los chicos del lugar que puedan estar practicando una actividad, a la vez que se siga alentando nuestras tradiciones y costumbres que no hay que olvidar”.

El responsable invitó además “a los chicos que les guste y quieran sumarse, les decimos que las puertas se encuentran abiertas y la actividad es totalmente gratuita”. Luego recordó que “en los comienzos eran solo dos chicos que se iniciaban en la actividad y actualmente llegan a una veintena de chicos y creemos que no todos se enteraron de la actividad, por lo que estimamos que podrían sumarse otros a las prácticas”, expresó e responsable.



