En Brasil aseguran que Thiago Almada llegó a un acuerdo con Botafogo

En el contrato está estipulado que el campeón del mundo vaya en un futuro a un club europeo del grupo propietario de los cariocas.

Cada semana que pasa, y sobre todo en mercado de pases, se confirma más que la competencia económica con los clubes brasileños está a niveles prácticamente inalcanzables. Podría tratarse del Flamengo con Pedro, Nico de la Cruz y David Luiz (entre tantos) o el Inter trayendo a Borré y Alario, entre otros grandes ejemplos, pero esta vez el que se puso en los primeros planos es el Botafogo: es que tal como reporta el prestigioso medio GloboEsporte, ya tiene un acuerdo contractual con Thiago Almada, lo que sería un fichaje top para la Copa Libertadores.

Ahora, lo que resta es nada menos que negociar con el Atlanta United, aunque en Río de Janeiro tienen algunos indicios positivos: tras la oferta de 20.000.000 de euros que les rechazaron en marzo, ahora el final podría ser feliz porque, además de que el campeón del mundo ya aceptó la propuesta y tiene contrato hasta mediados del 2025 (en enero puede negociar un precontrato si no renueva), hasta el momento los estadounidenses no recibieron una propuesta similar por el jugador.

La llave para seducir a un Almada que a sus 23 años siente que es el momento para un nuevo desafío fue el modelo a futuro que le propusieron: como el Botafogo es propiedad del Eagle Holding, cuyo dueño es el empresario estadounidense John Textor, está previsto que Thiago vaya dentro de un tiempo a alguno de los clubes europeos que posee el grupo, que son el Lyon, el Crystal Palace y el RWD Molenbeek (descendió esta temporada a la segunda división de Bélgica).

En caso de concretarse, como ya sueñan los hinchas del club que marcha cuarto en el Brasileirao (a cuatro puntos del Flamengo, el líder), sin dudas que sería un bombazo en el fútbol sudamericano. Porque no solo se transformaría en el segundo vigente campeón del mundo jugando en el continente (Armani, el otro; puede sumarse Pezzella si River lo adquiere), sino que reforzaría con mucha jerarquía a un equipo que sueña con dar el batacazo contra Palmeiras en los octavos de la Libertadores y que tiene a figuras como Luiz Henrique (comprado al Betis en 16.000.000 de euros) y Jeffinho (cedido precisamente del Lyon), además del argentino nacionalizado paraguayo Alexander Barboza.

Hace menos de una semana, luego de que el propio Almada confesara haber hablado con Riquelme, en Boca supieron que deberían desembolsar ocho millones de dólares por el 50% de la ficha si se querían quedar con el atacante, algo que hasta ahora no se llevó a los papeles y que con esta situación podría quedar algo atrás.

¿Problema para

Mascherano en

la Selección Sub 23?

En caso de que esta transferencia se haga, la participación de Thiago Almada en los Juegos Olímpicos podría correr peligro: con el Atlanta United ya había acuerdo para que estuviera en el torneo, pero habrá que ver qué posición toma Botafogo si se llega a quedar con su pase. En el lapso que se disputa el fútbol en París, los brasileños juegan cinco partidos de Brasileirao, con el aliciente de que la final y el juego por el bronce son cuatro días antes de la ida de octavos de la Libertadores.