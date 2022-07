En busca de precios, se registraron largas filas para poder cruzar a la ciudad de Alberdi

Compartir

El pasado viernes en horas de la mañana se pudo ver una gran cantidad de personas desde horas tempranas para cruzar a la vecina localidad de Alberdi. El Grupo de Medios TVO dialogó con varios de ellos al respecto.

Una de las personas consultadas manifestó que «vengo de Resistencia, ya he venido con anterioridad a Alberdi y durante la pandemia no lo pudimos hacer, es por ello que volvemos ahora, aprovecho para comprar cosas y también para comer algo».

Otro de los entrevistados dijo que estaban en el lugar a las 7.30 horas y que la fila corría rápido, pero que eran demasiadas personas las que estaban en el lugar para cruzar teniendo en cuenta que había gente pasando el Club Náutico. «Va rápido, no tuvimos que esperar tanto, lo que sui es demasiada la gente que esta esperando para pasar».

«El pasaje cuesta 600 pesos. Vamos a recorrer y a buscar precios, vengo exclusivamente a buscar cosas para regalarle a mis nietos, siempre es más barato comprar en esa ciudad. Vine en mi auto desde la ciudad de Corrientes», contó una de las mujeres que se encontraba en el lugar.

«Soy de Formosa no más y me voy a Paraguay para poder ver si traigo algunas cosas para revender en mi negocio, de todas maneras, sé que los precios allá están bastante altos, pero voy igual para no quedarme con la duda. Me voy a buscar cosas para la casa también que me dijeron que eso si esta barato, así que voy a ver eso», dijo otra de las entrevistadas.

Por último, otra de las personas consultadas indicó que «venía de la provincia de Corrientes para poder revender algunas de las cosas de bazar que espero conseguirlas baratas en Alberdi, ya me he ido en otras oportunidades a comprar este mismo rubro y he conseguido cosas muy interesantes y a muy buen precio, espero que ahora estén igual de lindas las cosas y que los precios estén acordes a nuestro bolsillo».

