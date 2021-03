En caravana, propietarios de minibuses se manifestaron para que los dejen trabajar

Compartir

Ayer por la mañana, propietarios y choferes de empresas de minibuses de la ciudad capital, realizaron una ruidosa caravana por toda la zona céntrica para pedir por la vuelta de la actividad en el sector, asegurando que el poco tiempo que han podido trabajar, lo hicieron de manera normal, cumpliendo el protocolo a rajatabla, algo que solicitan se lleve adelante ahora teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que necesitan trasladarse sobre todo al interior provincial.

En ese marco, uno de los trabajadores del sector, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresó que “exigimos trabajar, le pedimos al gobierno que se ponga en nuestro lugar, que se ponga en el lugar de las familias que están detrás de esto y también de gente del interior que necesita el transporte de pasajeros, hay muchísima gente que necesita venir a hacerse atender en los hospitales de Formosa capital, desde que arrancó la pandemia trabajamos solos dos meses y no podemos seguir así, este tema vino para quedarse, no vamos a estar sin trabajar lo que dure esto, solo pedimos trabajar y que sea con los requisitos que ponga el gobierno, no pedimos nada aparte de lo que ellos por ahí nos puedan exigir”.

Asimismo resaltó que “cuando desde el gobierno nos plantearon todo el protocolo nosotros respetamos y hemos trabajado con los pasajeros sin problemas, creemos que eso mismo se puede aplicar ahora”.

Cabe señalar que unas 10 empresas participaron de la protesta, pero según aseguró un trabajador “hay muchísimas más que operan en Formosa, hay otras del interior que no pudieron llegar”.

De la misma forma dijo que desde el sector están abiertos al diálogo, si es que llegan a ser convocados, “solo queremos trabajar, nos movilizamos porque o sino vamos a seguir mudos, sin que nadie nos escuche y no puede ser”.

La caravana de minubuses que iba acompañada de bocinazos y banderas argentinas y de Formosa flameando, se dirigió hacia la zona del vallado en Rivadavia y avenida 25 de Mayo donde los vehículos fueron estacionados bloqueando de esta forma el tránsito para hacer sentir aún más su protesta.

