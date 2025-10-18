En Casa Rosada desestiman el rol de Macri en la campaña: «Solo aporta una sensación de gobernabilidad»

La sintonía que el expresidente Mauricio Macri profesó en las redes sociales con el Gobierno parecen no haber convencido a ningún actor de La Libertad Avanza (LLA) que, a nueve días de las elecciones del 26 de octubre, lo prefieren fuera de la campaña.

En Casa Rosada agradecen que el titular del PRO haya desistido de la idea de resistir la alianza entre ambos partidos que finalmente se presentará en varios puntos del país, pero insisten en argumentar que Macri arrastra una imagen negativa “de casi el 80%” como para romper la pasividad que adoptó en los últimos meses y tomar protagonismo en la pelea contra Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional.

La voluntad de Milei de reeditar las reuniones con milanesas en la quinta de Olivos, en las que Macri no se privó de dar su incisiva mirada sobre las áreas que considera debilitadas, fue calificada en el campamento violeta como “un gesto” que, pese al compromiso de trabajar en conjunto, como aseguró Milei, no se traducirá en una mayor injerencia del fundador de Juntos por el Cambio en las decisiones de gestión.

El día después de que el libertario anticipara en televisión cambios “forzosos” en el plantel que lo respalda, luego de que varios funcionarios se vean obligado a asumir compromisos legislativos, desde la mesa chica que lo rodea descartan que los lugares de peso sean ocupados por dirigentes macristas, aunque dejan la puerta abierta a posibles designaciones menores en secretarias o direcciones.

“Milei sabe que Mauricio Macri tiene 80% de imagen negativa, que no maneja casi a ningún diputado, y que solo aporta una sensación de gobernabilidad para ‘Las Mabeles’”, resumió un interlocutor con acceso al despacho presidencial a Infobae sobre la porción de votantes de Juntos por el Cambio que muestran mayor reticencia a acompañar a LLA en las urnas por la falta de diplomacia del Presidente.

En las filas del partido amarillo creen que Macri aún tiene para aportar y lo incentivan a que se presente en los distritos en los que supo tener peso específico para apuntalar la elección. De esta forma, ven con buenos ojos que se muestre en la provincia de Córdoba, junto a Milei, en la actividad que la mesa de campaña libertaria mantiene en agenda para la semana próxima.

La caracterización no es compartida por los alfiles violetas que ante vaticinio de un escenario de “empate técnico” en la elección nacional, y en la recta final del período proselitista, esperan que el referente amarillo se mueva como un expresidente con experiencia, en respaldo de los caminos que transita la administración, aunque sin acción directa.

“No esperamos que tenga un rol activo en la campaña. No sirve, no tendría ningún impacto positivo”, confesó ante Infobae un funcionario al respecto.