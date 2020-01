En casos extremos, la justicia puede autorizar ingresos a domicilios que no colaboren en lucha contra el dengue

Compartir

Linkedin Print

Frente a las numerosas consultas realizadas a la Defensoría del Pueblo, en virtud de la preocupación de la gente por el rebrote de la epidemia de dengue en el Paraguay, desde la Dirección de Vivienda y Salud del Organismo de la Constitución, se remarcó que las tareas realizadas por el Estado Provincial y los Municipios tanto de capital como del interior, en aras de evitar la propagación del virus del dengue, continúan de manera permanente y los vecinos pueden apreciarlo en las visitas de las «brigadas sanitarias», limpieza en varios sectores urbanizados, deschatarrización de baldíos, fumigación, campañas de difusión, reparto de repelentes, etc.

Desde el organismo de la Constitución destacaron que no obstante a todas estas medidas, hay un ámbito en el que los estamentos estatales no pueden intervenir, salvo excepciones, y es el de los domicilios particulares por lo que se recomienda efectuar la limpieza de patios e interior de las casas cuidando de no dejar recipientes con agua pues ahí prospera el mosquito Aedes Aegyptis, transmisor del virus.

Asimismo, recordaron que el horario de actividad del insecto es a media mañana y antes de anochecer, momento en que deben mantenerse cerradas puertas y ventanas y, en lo posible fumigar. También instaron a la comunidad a utilizar repelentes y utilizar el larvicida en los depósitos de agua en contacto con el aire.

De la misma forma manifestaron que en los casos de vecinos que no cooperan con la limpieza de sus patios y/o eventualmente son acumuladores compulsivos con objetos que, a la intemperie, pueden resultar criaderos de larvas de Aedes, la Defensoría del Pueblo ha realizado presentaciones judiciales consecuencias de las cuales la Justicia ha ordenado el ingreso a los domicilios particulares, con la asistencia de la fuerza pública, a fin de proceder a realizar tareas de prevención en resguardo de la Salubridad Pública.

En ese marco aclararon que estos casos son excepciones, pues los vecinos, debidamente intimados judicialmente, han efectuado las tareas de limpieza, antes de la intervención directa de las autoridades.

Para cualquier consulta sobre el particular se asesora gratuitamente, de lunes a viernes de 8a 13 y de 18 a 20 horas, en la calle Padre Patiño Nº 831 de esta capital y la consulta puede hacerse desde cualquier punto de la Provincia a la línea 3704436379 o por la WEB a [email protected]