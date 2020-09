En Clorinda el acatamiento de la cuarentena supera el 90%

Compartir

Linkedin Print

Luego de la detección de casos positivos en la ciudad de Clorinda, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 resolvió de manera preventiva, el bloqueo total de la ciudad por 14 días. En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el presidente del HCD de dicha localidad, Ariel Caniza sostuvo que en la Segunda Ciudad el movimiento es prácticamente “nulo” ya que hay un acatamiento de cuarentena superior al 90%.

“Hemos pedido a los vecinos de la Ciudad que nos aislemos y quedemos en nuestras casas, por lo menos hasta que tengamos el resultado de los hisopados y tener el panorama”, detalló el edil.

“Hay un acatamiento que supera el 90%; los comercios grandes del centro están cerrados, únicamente están abiertos los comercios de barrios”, aseveró.

Consultado en cuanto a los Bancos: “ayer se abonó de la misma forma que el cronograma de la Provincia pero el día de hoy ya cambia el pago y será por número. El Banco sigue trabajando de manera normal”.

“En Clorinda aún no se empezó a pagar el IFE así que no tenemos aglomeración de gente”, aclaró Caniza.

Asimismo dejó en claro que “estos días para nosotros son cruciales; esperemos que estos contactos de contactos que fueron hisopados no den positivo para poder empezar a salir desde el día lunes con otras aperturas a nivel de lo que sea esencial en toda la Ciudad”.