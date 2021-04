“En Clorinda ha cambiado mucho la actitud de la población”, dijo el intendente Celauro

Compartir

El intendente de Clorinda, Manuel Celauro, sostuvo que “el crecimiento de los casos positivos de coronavirus, más los fallecimientos de muchos vecinos, incidieron en el estado de ánimo de los clorindenses”.

“Por su ubicación geográfica, Clorinda está más expuesta, al igual que por su historia y su cultura muy ligada a la República del Paraguay”, declaró el jefe comunal.

Indicó que “sabemos lo que está pasando a diario en el vecino país, leemos los diarios y vemos los noticieros. Obviamente que eso nos genera un plus de preocupación”, ya que “casi 30 kilómetros de frontera, limitamos con Lambaré, Asunción, Nanawa y Puerto Falcón”, abundó.

Consultado sobre el comportamiento de la ciudadanía clorindense en estos últimos días, tras el incremento de los casos y los fallecimientos y la detección de la cepa Manaos en la ciudad, remarcó: “En Clorinda ha cambiado mucho la actitud de la población, fundamentalmente de la gente mayor. Hoy tienen una postura muy diferente a la que venían teniendo”.

“Estos golpes que hemos tenido con el crecimiento de los casos positivos de coronavirus, más los fallecimientos de muchos vecinos, incidieron en el estado de ánimo de los clorindenses”, manifestó.

Comentó que “hemos tenido situaciones donde por ejemplo aun pudiendo abrir negocios no lo hicieron, es decir que comerciantes por sí solos los están cerrando. Hay un mayor temor de contagio en nuestra ciudad”.

En ese sentido, instó a los jóvenes a que “también puedan entender que la responsabilidad es de todos”, advirtiendo que con la cepa Manaos “están tan expuestos ellos como nosotros” y “lo que es más grave todavía es que pueden llevar el contagio a sus casas, afectando a sus padres y abuelos, donde el virus tiene un impacto mayor”.

“En Paraguay vemos que por esta nueva variante hay cada vez más contagios y fallecimientos de gente joven”, alertó.

“En nuestra ciudad pasa lo mismo, porque cuando se lee un poco sobre esta cepa se puede sacar una conclusión: tiene una mayor rapidez de contagio y virulencia porque, según explican los médicos paraguayos, en cinco días ya afecta a los pulmones, cosa que no pasaba con la otra variante, donde a lo mejor en ese período de tiempo recién aparecían los síntomas”, explicó.

Por ello, refirió que en el vecino país “ya hay un cambio en el tratamiento y en el estudio de los pacientes por parte de los facultativos”, concluyó.

Vacunarán en Clorinda a

amplia franja de la población

Hoy se pondrá en marcha en Clorinda una nueva instancia de la campaña provincial de vacunación contra el COVID-19.

En esta oportunidad, tal como lo anunciara el gobernador Gildo Insfrán, el operativo se extenderá por tres días para inmunizar a las personas residentes en la segunda ciudad, nacidas en los años 1961 a 1976.

Serán cinco los establecimientos educativos habilitados en la jornada de este miércoles para la aplicación de la primera dosis de la vacuna.

De esta manera, los comprendidos en la clase 1961 deberán acudir a la Escuela de Frontera Nº 17 “Manfredi de Hertelendy”, en tanto que los de la clase 1962 harán lo propio en la EPEP Nº 21 “República del Paraguay”.

A los de la clase ’63 les corresponde la EPEP Nº 492 “Maestra Sara M. Demestri” y a los de la ’64, la EPEP Nº 454″Dominga Ayala de Duarte”.

Finalmente, las personas de la clase 1965 tendrán que concurrir a la EPEP Nº 397 “Brigadier Gral. Juan Manuel de Rosas”.

Cabe recordar que los adultos deben asistir de 7 a 13 horas, con barbijo y Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma de vacunación proseguirá este jueves 8, inmunizando a las clases 1966 a 1970, y el viernes 9 a las clases 1971 a 1976.

