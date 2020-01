En Clorinda intensificaron los trabajos de prevención ante brote de dengue en Paraguay

Compartir

Nelson Gutiérrez, director del Hospital de Clorinda, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que se intensificaron las tareas de prevención en la localidad ante el brote de dengue en Paraguay que ya lleva 6 muertes, según informaron desde el Ministerio de Salud del vecino país. En ese marco y por tratarse de una ciudad de frontera donde hay paso constante de ciudadanos de ambos países, las brigadas de prevención trabajan incansablemente y todos los nosocomios siguen un protocolo que se respeta a rajatabla ante la aparición de un caso sospechoso para de esta manera evitar el aumento de infectados.

«Debo aclarar que desde hace bastante tiempo se viene trabajando en forma organizada, sistemática y programada, no solamente ahora sino que desde hace mucho tiempo atrás sin pausas, no se ha bajado los brazos en ningún momento con todo un esquema de trabajo, con la base de control de vectores y zoonosis, con lineamientos precisos que bajan del Ministerio de Desarrollo Humano a través de nuestro ministro el doctor José Luis Décima. En los diferentes barrios de Clorinda se viene trabajando desde hace muchos años atrás en lo que es la colocación de larvicidas, la fumigación casa por casa, camionetas fumigadoras que trabajan en doble turno, por la mañana y por la tarde, es toda una sistemática que venimos trabajando y lógicamente por la situación epidemiológica que están atravesando nuestros hermanos en la República del Paraguay se ha intensificado todo el trabajo de la base de vectores en Clorinda, se ha reforzado con brigadistas que han llegado de Formosa, se han reforzado con las camionetas, con toda la logística y los insumos necesarios para poder desarrollar un trabajo que lo hacemos día a día y hemos articulado también con los diferentes centros de salud del distrito 12 de la ciudad de Clorinda», contó.

También detalló que «se ha hablado con todos los laboratorios del sector privado, con los sanatorios del sector privado donde se ha repartido la ficha de identificación obligatoria ante la presencia de por ahí un caso sospechoso donde el médico generalista, pediatra o clínico sospeche según su criterio clínico epidemiológico, esa ficha debe ser confeccionada, acercada hasta el laboratorio de nuestro hospital y lo que nosotros hacemos es dar aviso a la base de vectores y zoonosis y estamos haciendo los bloqueos correspondientes ante la aparición de casos sospechosos, independientemente de eso se viene trabajando desde hace un tiempo atrás en todo lo que es tratamiento focal, en lo que corresponde a la fumigación domiciliaria, la utilización de las camionetas que están fumigando por la mañana y por la tarde, es decir que hay un trabajo organizado y sistemático desde hace tiempo atrás y lógicamente ahora intensificando y estando alerta ante todo».

Al ser consultado sobre si en el hospital van a hacerse atender ciudadanos de Paraguay, señaló que «vale la pena aclarar de que por lazos sanguíneos, fraternos que nos unen con nuestros hermanos en Paraguay, hay un permanente ir y venir de personas, muchas trabajan allá, hay otras que tienen chicos estudiando allá, la afluencia de personas es abundante, todos los días hay quienes de allá cumplen funciones laborales acá, hay un tránsito permanente de personas. En lo que respecta a atender personas, nuestro sistema de salud siempre ha estado abierto a todo tipo de consultas y más en este tipo de situación sobre todo en lugares próximos como el centro de salud de El porteño Norte que está muy pegado al paso fronterizo Puerto Falcón, el centro de salud de Puerto Pilcomayo muy pegado a esa zona y lógicamente nuestro hospital distrital que está muy pegado a lo que es la zona de Nanawa y hay consulta permanente en este sentido, ellos acceden a nuestro sistema de salud para todo tipo de prestaciones teniendo en cuenta que la salud es una cuestión de estado y la asistencia es permanente, también los medicamentos que necesitasen de acuerdo a la patología están siempre así que en ese sentido hay un tránsito permanente de personas de ambos lados».

Respecto a si se toma como caso «importado» si es que un ciudadano de Paraguay tiene dengue en Clorinda, explicó que «ante la aparición de un caso sospechoso lo fundamental es que el médico con su criterio clínico y epidemiológico sospeche primeramente, confeccione la ficha de notificación obligatoria para que el equipo rápidamente pueda llegar hasta el lugar y hacer el bloqueo correspondiente más allá de las otras acciones que son la fumigación domiciliaria, fumigación con camionetas, el mecanismo siempre es la ficha para poder llegar hasta el domicilio de ese paciente que ha sido notificado y es tomado como un caso sospechoso, en la ficha hay una consigna donde se le pregunta al paciente si ha concurrido a Paraguay por ejemplo donde hay circulación viral y a partir de ahí queda determinado eso en esa ficha que es remitida con la muestra tomada ya sea en el sector privado o público hasta el laboratorio del hospital de alta complejidad donde es sometida a otra prueba y después de eso viene la confirmación o no del caso, lo importante de aclarar es que mientras ese paciente ya ha sido tomado como caso sospechoso, ya el equipo de bloqueo está haciendo el bloqueo correspondiente en el domicilio, en la manzanas aledañas haciendo todo el tratamiento preventivo aún sin saber si este caso ha sido confirmado o descartado, lo importante es la sospecha, la confección de la clínica epidemiológica y las acciones de bloqueo correspondientes para ir haciendo todas las tareas preventivas, todos los médicos han sido adiestrados en este sentido, todos los laboratorios del sector público como privado también, en esta situación todos tienen que hacer ese aporte necesario de confeccionar, avisar para poder actuar rápidamente».

Dijo además que en Clorinda «tenemos notificación de casos sospechosos, se han enviado las muestras correspondientes, ante esta situación epidemiológica que estamos viviendo muy cerca, donde hay tránsito permanente de personas hay notificación de casos, se han hecho todos los bloqueos correspondientes, hemos remitido las fichas y las muestras cuando están nos notifican rápidamente para que nosotros podamos también notificar a los pacientes en este sentido».

«Lo importante acá es sospechar, confeccionar la ficha de notificación, hacer el bloqueo correspondiente, es una lucha que tenemos que llevarla adelante entre todos, es participativa, comunitaria, la lucha arranca por casa, cada uno cuidando su domicilio, eliminando los criaderos potenciales de larva, sabemos que tenemos días de mucho calor, precipitaciones entonces aquellos recipientes que no tengan real utilidad debemos eliminarlos, eso ayuda muchísimo, contribuye cada uno en su domicilio más todo el equipo encabezando todas las acciones necesarias, hay un acompañamiento en ese sentido del municipio, del Concejo Deliberante con el descacharrizado que es tarea fundamental en esta lucha», finalizó.