“En Clorinda trabajamos de manera conjunta, no hay otra manera de salir de esta”

Así lo indicó el médico infectólogo, Daniel González, quien cumple funciones en EPES de Comercio Nº 49 Gral. José de San Martín, convertida en un Centro de Atención Sanitaria (CAS).

En este sentido, explicó que “durante años el sistema sanitario público de la provincia de Formosa -organizado desde el Poder Ejecutivo- y a través del Ministerio de Desarrollo Humano se ha implementado con mucha estrategia sanitaria un sistema de atención de complejidad creciente”.

“Por lo que en medio de la pandemia se continuó con la misma metodología; tenemos centros de primer nivel de atención que son los CAS, hospitales de referencia y de segundo y tercer nivel. Esa estrategia sanitaria se continuó hoy porque es un sistema válido”, continuó.

Asimismo, el especialista detalló que a partir de las detecciones de casos positivos por coronavirus, estos pacientes son trasladados a un CAS y sus contactos estrechos a un CAP (Centro de Alojamiento Preventivo), luego, si los contactos estrechos obtienen resultados negativos de manera consecutiva son dados de alta; mientras que quienes en el transcurso del alojamiento obtengan resultados positivos pasan a un CAS.

“En los CAS se realiza la atención, control y seguimiento de casos COVID positivos asintomáticos o leves, y si el paciente evoluciona desfavorablemente automáticamente es trasladado; coordinamos ese traslado con el hospital local Dr. Cruz Felipe Arnedo o el Interdistrital Evita, de Formosa capital”, relató.

Por su parte, el médico instó a la comunidad a informarse por medios oficiales, ya que “la infodemia es una pandemia de la información y lastimosamente más del 60% se guía por medios o páginas no oficiales y eso genera descreimiento en la población” y en este marco, remarcó que “el uso correcto del barbijo, lavado frecuente de manos y distanciamiento social es lo único que disminuirá los contagios, ya que la vacuna es una luz pero no nos soluciona todo”.

Asimismo, remarcó que los pacientes que son atendidos en los centros o el hospital local, tienen una contención especializada, guardias de enfermería y administrativos rotativos de 24 horas, y que los pacientes con comorbilidades previas como hipertensión, diabetes u obesidad, entre otros, tienen la dieta correspondiente.

Por otra parte, los familiares de pacientes COVID positivos, “pueden acercar a sus familiares lo que deseen en el horario de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas”.

“Trabajamos de manera conjunta con todas las áreas y la ayuda de la comunidad, no hay otra manera”, indicó para cerrar.

