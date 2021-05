En Colombia juntan firmas para exigirle al gobierno no ser organizador de la Copa

Compartir

Hinchas realizaron una petición en Change.org frente a la delicada situación social, política y económica que atraviesa el país. El número de firmantes ya asciende a cerca de 10 mil.

Se acerca la Copa América. El evento que debe desarrollarse en Argentina y Colombia está a casi 30 días de iniciar. Y a poco más de un mes para el puntapié inicial, los países ultiman cuestiones organizativas para el arranque. No obstante, en las últimas horas, hinchas empezaron a juntar firmas para exigirle al gobierno colombiano que no sea sede del torneo.

Lo hicieron a través de una petición en la plataforma Change.org, iniciada por Juan Trujillo Cabrera. Ocurre que a solo un mes de la realización del evento, Colombia atraviesa una profunda crisis económica, social, sanitaria y política. Acusan al gobierno de “hacer cortina de humo frente al masivo rechazo a todas sus políticas”, personificado en “cientos de miles de colombianos”.

A la vez, en la solicitud, se recuerda el “ridículo de la Copa del Mundo Colombia 86′”, cuando el país perdió la sede otorgada por FIFA a manos de México. “Tampoco se construyeron los hospitales, las escuelas y universidades públicas que se prometieron a cambio del Mundial”, indicó.

Por último, argumentan que el evento no genera turismo por la pandemia, que “se quiere invertir millones en la imagen de un gobierno deslegitimado” y que “se patrocina que los multimillonarios hombres del fútbol accedan a vacunación, mientras que la gran mayoría de colombianos serán vacunados hasta el 2022”. Al momento, la solicitud juntó cerca de 9.500 firmantes.

Como ya contó Doble Amarilla semanas atrás, surgieron trascendidos respecto a que la Argentina, por cuestiones sanitarias, declinaría organizar el evento junto a Colombia.

Sin embargo, altas fuentes del Gobierno argentino, del colombiano y de Conmebol ratificaron a este portal que la organización seguía en pie. En las últimas horas, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que dará a conocer la canción oficial del campeonato este martes. El torneo se acerca y, por ahora, continúa marchando a paso firme.

