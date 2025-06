En Colonia El Gato: Acción Social de El Colorado a una abuela de 93 años

EL COLORADO. En las últimas horas el Presidente del HCD de El Colorado emprendió un viaje desde esta ciudad hasta la Colonia El Gato, acompañado de la Directora de Acción Social, Jesica Vera y la responsable de la Secretaría de la Mujer, Eustaquia Medina.

En pocos minutos arribaron a una vivienda muy humilde, en el domicilio de Eleuteria Samaniego de 93 años. La abuela recibió a sus visitantes en medio de asombro y estupor, ya que no es habitual que personas desconocidas lleguen hasta su domicilio. Era un hogar de condición muy humilde y precario.

Si bien no trascendió muchos detalles de la visita, las imágenes eran elocuentes que los funcionarios llegaron para asistirla de alguna manera. Las imágenes que trascendieron en redes sociales, ayudan a interpretar en parte, lo que ocurría en el lugar.

En un instante pasó de la sorpresa a una alegría desbordante que le arrancó lágrimas de emoción, porque entendió que sus desconocidos visitantes vinieron a asistirla. Lo que alcanzó a notarse en el video, fue una cilla de ruegas, que al parecer en los pocos minutos podía manejarla muy bien, a pesar de lo delicado de su salud y avanzada edad.

Los funcionarios dejaron otras cosas que las abrazó con mucha emoción y lágrimas de agradecimiento. Tanto, que esa publicación también hizo emocionar a muchos usuarios de esa red social.

La obra de esos funcionarios seguramente no produjo grandes erogaciones ni le significaron muchas horas de trabajo, pero el gesto, seguramente no tiene precio para esa anciana, visiblemente conmovida.

Todos esperamos que iniciativas como estas, puedan repetirse con frecuencia, estemos en campaña o no.