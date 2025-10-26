En confuso episodio, hombre fue encontrado herido a la vera de la Ruta Provincial N° 3

Efectivos de la Comisaría Villa Dos Trece intervinieron en un grave hecho en la mañana del sábado último, cuando encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica de la Ruta Provincial N° 3, frente al establecimiento ganadero “María de los Ángeles”, a unos cinco kilómetros al norte de la localidad.

El alerta se recibió alrededor de las 06:20 horas, y en el lugar, los uniformados observaron a la víctima con una herida sangrante en la cabeza.

De inmediato fue trasladado en ambulancia al hospital local donde el médico de guardia diagnosticó que el joven presentaba traumatismo encéfalo craneano grave, lesión contusa cortante con hueso visible en región craneal y aliento etílico.

Debido a la complejidad del cuadro, fue derivado primero al Hospital de El Colorado y luego al Hospital Central de Formosa.

Durante las tareas en el lugar, personal de Policía Científica no halló rastros que permitieran establecer cómo llegó el herido hasta allí ni qué medio de movilidad utilizó.

El caso fue puesto a disposición del Juez de Instrucción y Correccional N° 2, Dr. Sergio Felipe Cañete y de la Fiscal de Turno, Dra. Claudia Ontivero.

Hallazgos recientes

tras inspección

en el lugar del hecho

En el marco de la investigación, durante la mañana del mismo sábado, efectivos policiales regresaron al lugar del hallazgo, sobre Ruta N° 3, en Colonia La Blanca, donde realizaron un rastrillaje por ambos lados de la banquina.

En el pastizal se encontraron dos cascos de motociclistas con daños visibles en su estructura y un billete de mil pesos de curso legal.

Los integrantes de la Policía Científica de la Delegación El Colorado realizaron mediciones, toma fotográfica y secuestraron los elementos bajo acta de rigor.

Por el hecho, se inició una causa judicial por “Lesiones Graves”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.