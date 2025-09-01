En confuso episodio, un hombre sufrió heridas con un arma blanca

Efectivos de la Subcomisaria Oficial Principal Gustavo Ramón Bini investiga las circunstancias que terminaron con un hombre de 50 años heridos de dos puntazos, quien permanece internado en el Hospital Central de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas del viernes, cuando el sujeto se presentó en la dependencia policial con heridas en el sector del abdomen y el intercostal izquierdo.

Los policías llegaron hasta la vivienda del lesionado y encontraron abierta la puerta de acceso.

De inmediato se solicitó la presencia de la ambulancia, y personal médico lo asistió y trasladó de urgencia al Hospital Central.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

El caso fue informado al juez de Instrucción y Correccional N° 4, Dr. Marcelo López Picabea, quien direccionó el procedimiento.

Con la orden del magistrado, los uniformados ingresaron a la casa y hallaron un desorden generalizado con varios objetos rotos.

Según la manifestación de la víctima, una mujer fue la persona que lo hirió con arma blanca.

La Policía continúa con la pesquisa para dar con la involucrada y secuestrar el arma utilizada.