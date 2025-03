En conmemoración del Día de la Mujer, se presentó obra teatral en el campus

Este 8 de marzo se evoca el Día Internacional de la Mujer, motivo por el cual en la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se realizó la presentación de una obra teatral desde el Taller de Teatro, en una acción conjunta con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad.

Al respecto, la psicopedagoga Sara San Martín, especialista en Docencia Universitaria e integrante del equipo técnico de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad, destacó: “En una actividad en conjunta con el Taller de Teatro, trabajamos con los alumnos ingresantes, desde lo que ellos pudieron observar dentro del cursillo de ingreso”.

“La obra dejó un mensaje muy lindo para trabajar con los chicos, con la sociedad, con la comunidad universitaria, y la idea es justamente que se encuentren acá, que aprendan a ser estudiantes universitarios, a defender los derechos y a respetar a los demás”, resaltó.

Por su parte, Antonia Palacios agradeció al profesor Marcelo Gleria, coordinador del Taller de Teatro, “por haberme convocado, fue realmente una sorpresa porque soy alumna de los talleres que él realiza junto a Lázaro Mareco y me convocó en esta oportunidad y no pude decir que no porque es una fecha muy sensible a todas y cada una de nosotras, por lo tanto aquí estoy para poder dar una mano y colaborar”.

“A los chicos los vi muy atentos, sobre todo las miradas reflejaron lo que están pasando, lo que están sintiendo y eso un actor lo identifica”, subrayó.