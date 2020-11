En Corrientes el rugby podría volver en marzo

Compartir

Está claro que el retorno de la ovalada está sujeto a la evolución de la pandemia. Así desde la UAR prevén que las uniones provinciales puedan tener actividad a fines del primer trimestre del año próximo. Durante junio y julio se concretaría un interprovincial.

Las datos no son muy alentadores, sobre todo en Corrientes. En el parte oficial difundido este lunes por la mañana por el Gobierno de la Provincia da cuenta de que hay 5.390 infectados por coronavirus. Sin embargo desde el mundillo del rugby local están esperanzados con que la actividad pueda volver en marzo.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) contempla que el Regional del NEA, la competencia más importante de la guinda en esta parte del país, se pueda realizar en agosto del 2021, en un panorama muy pesimista de la evolución de la pandemia por el coronavirus.

No obstante el plan de retorno de la ovalada a Corrientes y en cada una de las uniones provinciales, de todo el país, se daría a mitad de marzo del 2021, siempre y cuando las autoridades sanitarias de cada de una de las jurisdicciones autoricen la reanudación de las actividades.

“Una vez que la autoridad sanitaria libere los entrenamientos, se calcula entre cuatro y ocho semanas para comenzar una competencia medianamente potable, en el ámbito provincial”, le dijo a este medio Federico Solari, presidente de Competencias de la Urne. “Así como acá se habilitó el Fútbol 5 y a nivel nacional volvió el fútbol y el básquet, desde la UAR se planea organizar torneos provinciales”, comentó Solari.

Esta competencia sólo involucra a clubes locales. Es decir, en una primera etapa, jugarían Taragüy, Aranduroga y San Patricio un triangular. “Luego, durante junio y julio, hacer unos torneos interprovinciales. Cumplir con todos los mecanismos y protocolos, y lanzarnos a un Interprovincial. Allí se cruzarían los seis clubes de la Urne”, adelantó el dirigente que representa a los “Cuervos”. Claro está que este plan está sujeto a que se habilite el tránsito normal por el puente General Belgrano que por ahora está restringido.

Dentro de este plan por supuesto está contemplado que las divisiones juveniles también puedan competir. Serán los M15, M16, M17 y M19. “Hay una idea de reformular las categorías, debido a que este año no compitieron, pero hay una sugerencia de la UAR para que cada división juegue con la cantidad de jugadores que tenga. Lo que sí habrá que prestar atención es a los M15, que como este año no jugaron los M14, se debe tener en cuenta el traspaso de división y los cambios que conlleva”, destacó Solari.

