En cuarentena sostienen que es un buen momento para la producción de bananas

El intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, brindó detalles acerca de la producción de bananas en la zona.

«A pesar de la sequía de los últimos meses y de la merma en la actividad económica por la cuarentena, se observa un buen momento en los precios para la banana», sostuvo.

En ese marco, expuso que el precio ronda entre 550 y 600 pesos por caja.

«A pesar de especuladores que tiran para abajo el precio, es el que en fruterías y góndolas da para que el productor reciba en chacra ese precio o incluso más alto», comentó.

Esta producción, en términos de Murdoch, va acompañada del mejoramiento de la calidad que tiene como pilares la fertilización y la sanidad. También rescató el tratamiento post cosecha y la transferencia tecnológica por parte del CEDEVA, con variedades de calidad superior.

Se espera una cosecha de dos millones de cajas para este año, que se darán en su punto máximo en los meses de mayo y junio.

También, remarcó que en este momento los destinos marcados son Resistencia, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe e incluso Tucumán.

Por otro lado, e intendente de la localidad, detalló el desarrollo de la actividad productiva en general para esta época de emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio.

En ese contexto, Murdoch, señaló que el abastecimiento de alimentos está contemplado dentro de las actividades de fuerza mayor permitidas por las medidas dispuestas por el ejecutivo nacional y provincial, por lo tanto, continúan la producción para contribuir con el Programa NUTRIR, que beneficia a más de 17 mil familias formoseñas.

«Armamos un protocolo de seguridad a través del consejo local, integrado por el director del hospital, el municipio, el jefe de policía; y hacemos un control de los camiones que llegan, la respectiva fumigación, el control clínico al chofer», explicó.

Y siguió: «Hoy tuvimos cinco camiones que venían de zona riesgos, como Chaco y Corrientes, para hacer carga de banana, así que seguimos las medidas del protocolo del Ministerio de desarrollo humano y para disminuir al máximo este riesgo».

Además, relató que están cumpliendo una resolución del SENASA, del año 2018, que prohíbe la reutilización de envases para banana, dispuesta por el Ministerio de la producción y ambiente.

«Entró en vigencia a partir de las 00 horas y eso prohibirá el reingreso de cajones utilizados a la provincia, principalmente en la zona de Resistencia y Corrientes», indicó.

Y aseguró: «Ayuda mucho a la prevención del contagio de coronavirus también porque sabemos que son cajones reutilizados, que pasaron por decenas de fruterías de Resistencia y Corrientes, no está comprobado pero con esto disminuimos el riesgo del virus a la provincia».

Por tal motivo, tendrán que utilizar cajones descartables o nuevos, por lo que están «en conversaciones con el ministerio de producción».

«Acá contamos con cuatro fábricas de cajones nuevos, de donde se trae las maderas de la zona de los aserraderos de Corrientes y Entre Ríos. Incluso hay copiadores que traen cajones ya hechos, y eso permitirá cubrir esta faltante», anticipó Murdoch.

En otro punto, confirmó que están abasteciendo al Programa NUTRIR, con zapallos, calabazas, zapallitos y en estos días entrarán en maduración los cítricos como mandarinas y naranjas que serán incorporados según la época del año.

«La producción de los paipperos no frenó, está en plena cosecha de batata, mandioca, comenzando a hacer pico lo que es la cosecha de bananas», aseveró.

Por último, Murdoch destacó la intervención del gobierno provincial no solo en la cuestión productiva, sino también en la comercialización.

«Nosotros teníamos antes producciones como palta, el propio zapallito y gracias a este programa hoy tienen un mercado: de este lado el productor paippero que recibe el dinero por su esfuerzo pero también del otro lado a las familias vulnerables que reciben estos alimentos», concluyó.