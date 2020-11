Compartir

Yo me pregunto de qué sirven tantos organismos del Estado creados para proteger a la mujer si cuando realizan denuncias no se las toman en serio y las terminan asesinando. Es una historia que no se para de repetir en nuestro país. Más que ausencia, hay falencia en la defensa de las mujeres.

