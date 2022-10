En dos procedimientos la Policía secuestró 2.600 litros de combustible trasportados de forma irregular

Compartir

En dos procedimientos, integrantes de la fuerza provincial secuestraron 2.600 litros de combustible de manera irregular en varios bidones, uno en la ciudad capital y otro en Clorinda.

El primer caso estuvo a cargo de integrantes de la Comisaría Seccional Tercera, quienes minutos después de las 13:00 horas del jueves realizaban recorridas preventivas por calles internas del barrio El Resguardo de esta ciudad.

Al llegar a la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Esteban Laureano Maradona, detectaron que el conductor de un automóvil Renault de 29 años trasladaba combustible en 12 bidones de 50 litros cada uno, lo que hizo un total de 600 litros.

El segundo procedimiento se concretó este jueves alrededor de las 18:00 horas, cuando personal de la Comisaría Territorios Nacionales de la ciudad de Clorinda, tomó conocimiento sobre un hecho de tránsito en Colectora Calos Pellegrini casi Pancho Bogarin.

Al llegar al lugar constataron una camioneta al mando de un hombre de 24 años, y un tanque cisterna de 3 mil litros incrustado en el desagüe pluvial del lugar.

Al dialogar con el sujeto, comentó que al realizar una maniobra de giro se rompió el perno del enganche de la cisterna que trasladaba 2 mil litros de combustible.

En el lugar se hicieron presentes efectivos del Destacamento Bomberos, quienes lograron sacar el tanque fuera del desagüe.

Ante esa situación, en ambos procedimientos se le solicitó las documentaciones obligatorias para el transporte de sustancia peligrosa por carretera, conforme legislación vigente, exhibiendo solamente documento nacional de identidad y licencia de conducir para vehículo particular, no así las otras exigidas por el Artículo 56 inciso h) de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Ambos rodados no tenían colocadas las placas identificatorias de la sustancia transportada, ni contaban con las medidas de seguridad obligatorias, por lo que se procedió al secuestro de los vehículos y el combustible.

Ante las irregularidades y el peligro que representa el traslado sin las medidas de seguridad obligatorias, personal de Bromatología Municipal y del Cuerpo de Bomberos realizó en forma conjunta las diligencias procesales para dar inicio a una causa contravencional, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía en turno de esta ciudad.

Los infractores fueron notificados de su situación legal en la causa y continuaron en libertad.

