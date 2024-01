En dos procedimientos la Policía secuestró producto cárnico

Ambos procedimientos se dieron durante operativos de rutina; uno sobre ruta nacional Nº 86 y Avenida Constituyentes de la ciudad de Clorinda, y otro en ruta provincial Nº 9 de la localidad de Villa Dos Trece, en ambos procedimientos los productos cárnicos eran trasladados sin respetar las condiciones de salubridad ni la cadena de frío.

El primer procedimiento se concretó en la mañana del miércoles último, cuando los efectivos de la Delegación Clorinda realizaban un operativo preventivo sobre Ruta Nacional N° 86 y Avenida Los Constituyentes de esa localidad.

Allí detuvieron la marcha de un automóvil furgón, conducido por un hombre, y tras la verificación del interior del rodado constataron que el mismo llevaba un total de cuatro reses de animal vacuno recientemente faenados sin la cadena de frío ni documentos legales que acrediten su propiedad.

Asimismo el conductor del rodado, no contaba con ninguna de las documentaciones exigidas para circular.

El segundo procedimiento, también fue realizado minutos antes de las 14:00 horas de este miércoles, en circunstancias que personal de la Delegación de la Unidad Especial de Asuntos Rurales – La Floresta, en forma conjunta con uniformados de la Comisaría Villa Dos Trece y el puesto de Vigilancia Racedo Escobar realizaban operativo de rutina sobre Ruta Provincial N° 9 en el acceso a un camping.

En el lugar detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre, quien llevaba en la caja trasera del rodado tres bolsas plásticas grandes con productos cárnicos, como así también en el interior del rodado donde llevaba otras tres bolsas más y dos conservadoras con carne vacuna.

Al ser consultado sobre la procedencia del producto cárnico, pudieron establecer que era de su propiedad, pero no contaba con la autorización de faenamiento, teniendo además el agravante que su establecimiento ganadero se encuentra bloqueado por el SENASA, por haberse detectado en la zona la enfermedad de Rabia, no pudiendo realizar de esta forma, movimientos ni faenas de sus animales.

En ambos procedimientos se labraron las actuaciones procesales y se decomisó el producto cárnico por infracción a las normas que regulan el faenamiento del animal y transporte de producto cárnico, siendo todo trasladado a sede policial.