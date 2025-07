En el aniversario de Eva Duarte, Brignole renovó criticas a Milei

EL COLORADO. Durante el acto de recordación del PJ a su líder femenina, el Intendente Mario Brignole analizó el contexto político nacional con fuertes críticas al Presidente de la Nación.

“Hoy quedó perfectamente bien evidenciado hacia quien responde el Presidente de la Nación. Lo escuchaba decir que hace patria desendeudando el país, cuando en realidad lo está endeudando”.

Luego dejó abierto un interrogante cuando se preguntó: “a dónde está esa plata. Donde están los 20 mil millones de dólares que sustrajeron del FMI. Dónde están los 2500 millones de dólares que contrajeron de la deuda privada”.

Además, criticó que “no inauguraron ni una sola obra, no dieron beneficio a ningún argentino que represente al pueblo”. Luego agregó para los presentes, que “nunca me van a escuchar decir Sr Presidente de la Nación, porque tenemos a un loco como Presidente de la Nación; alguien que no está en sus cabales, mientras que hay niños muriendo de hambre. Hay personas mayores desprotegidas, que de Enero a Julio, de acuerdo a informes oficiales, han muerto por estar en situación de calle, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde es posibles ver en las veredas a argentinos y argentinas sin techo”.

Luego se preguntó si desde el Gobierno Nacional “¿no ven eso?”. Considerando que, sin embargo, la prioridad es sacarle cargas impositivas a los que tienen las cuatro comidas y un techo y muchas cosas más”.

En esa línea también criticó que le hayan “quitado porcentajes de retenciones al campo que está bien. Cómo es posible que para los ricos hay posibilidades de quitarles cargas impositivas, pero no hay para nuestros abuelos. Un pequeño aumento tan siquiera para tres kg de carne molida”.

“Tampoco hay para seguir sosteniendo al Garrajan ni tampoco para seguir sosteniendo el Instituto Nacional del Cáncer”.

Por otro lado, agregó que “algunos nos dicen que estamos en contra del campo, pero no. En realidad, estamos en contra de los intereses de aquellos pules de siembra que son intereses internacionales y no con nuestros campesinos”.

Luego agregó que “soñaba con este triunfo del Modelo Formoseño para que el resto del país también viera cómo se gobierna en Formosa, sin ajustes, con la gente adentro, sin quedarnos paralizados, con obras públicas. Trabajando por los niños, inaugurando escuelas; inaugurando hospitales”.

“Hoy les digo simplemente que desde este costado Norte de la patria, que el Movimiento Nacional Justicialista, está más firme que nunca y que vamos a seguir defendiendo a los que menos tienen. Vamos a seguir defendiendo la justicia social y vamos a seguir sosteniendo, porque donde hay una necesidad nace un derecho”.

Mirando al busto a su lado, en homenaje a la dirigente, dijo: “compañera Evita, vinimos a ratificar nuestras convicciones con respecto a la Justicia Social”.