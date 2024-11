En el AT&T Stadium de Arlington, Jake Paul venció por decisión unánime a Mike Tyson

El ‘Problem Child’ no tuvo problemas para superar en ocho episodios a la leyenda del boxeo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas

Dicen que «donde fuego hubo cenizas quedan», pero esta noche en un lleno por completo AT&T Stadium jamás se cumplió el refrán.

Mike Tyson nunca soltó un golpe de real poder, ni puso en problemas a Jake Paul, quien tampoco hizo mucho por corresponder a los aficionados este viernes por la noche, ante la desesperación de la gente, decepcionada por la falta de espectáculo y de agresividad en el cuadrilátero.

El dueño de la fiesta y promoción Jake Paul fue declarado ganador por los jueces, mientras la mejor noticia para los reales aficionados al boxeo es que Mike Tyson terminó de pie, aguantó el combate y al final selló su mejor ganancia económica en dos décadas abrazado con su rival en el centro del ring.

Jake Paul, de 27 años, jamás lució agresividad semejante a los gritos que pegó en el pesaje cuando fue abofeteado por Mike Tyson, de 58 años. Caras, gestos, intentos en cámara lenta de lanzar golpes o moverse fueron su mayor espectáculo.

Mike Tyson trató de aguantar de pie con insípidos ataques durante todos los ocho rounds –de dos minutos cada uno– en toda la contienda. Y fue de más a menos, aunque intentó cerrar de manera competitiva.

Mike Tyson salió a hacer lo que siempre hizo, atacar desde el principio y a perseguir rivales, en este caso Jake Paul, quien sabía que necesita reventar físicamente al veterano, incluso dejándose cargar en sus abrazos.

Así sucedieron los primeros dos asaltos, en los que Mike Tyson alcanzó a conectar algunos golpes sobre el YouTuber, que sólo sacaba los puños para defender.

A partir del tercer round, la actitud y estrategia de Jake Paul cambió; comenzó a atacar, ir al frente lento como de costumbre, pero tratando de cansar al excampeón mundial indiscutible de los pescados, quien pareció comenzar a perder energía.

Pareció al llegar a la mitad de los ocho episodios pactados que ambos púgiles trataron de sobrellevar a menor ritmo el combate ante la euforia de un estadio de los Dallas Cowboys lleno por completo, como nunca se había visto en una de sus funciones de boxeo y que había quedado «caliente» desde la gran exhibición que dieron Amanda Serrano y Katie Taylor en la pelea semi estelar.

Jerry Jones y muchas figuras prominentes más observaban el éxito de su velada boxística en taquilla, mientras Mike Tyson cada vez tiraba menos golpes y Jake Paul parecía consentirlo por momentos, aunque cuidaba que un golpe perdido saliera de su rival para ponerlo en predicamentos, mientras la gente ovacionaba cualquier movimiento del ex campeón del mundo.

Pero apenas si se lanzaban golpes. Mike Tyson en el quinto asalto, por ejemplo, solo tiró siete y conectó uno, Jake Paul intentó 25 y aterrizó tres…

Entre rounds, «Iron Mike» cada vez respiraba más agitado con la boca abierta, en clara evidencia de su edad, mientras que Jake Paul sólo hacía «caras y gestos» en su esquina.

Era un hecho de que para el sexto capítulo Mike Tyson sólo se conformaba con terminar de pie la pelea, fundido de cansancio y Jake Paul no se animaba a tratar de finiquitarlo, tal vez pensando que así alargaba más el espectáculo. Pero la gente, al contrario, comenzaba a impacientarse ante la falta de acción y abucheaba.

La afición se sorprendió cuando en principio del séptimo round Mike Tyson pareció intentar agredir, lanzó en los primeros segundos un par de combinaciones, aunque no llegaron a la humanidad de su rival y el resto del episodio siguió lento y sin agresiones de ninguno de los dos boxeadores sobre el cuadrilátero.