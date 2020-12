En el centro hubo actividad comercial “normal” en el feriado puente

Compartir

Durante la jornada de ayer hubo movimiento comercial “normal” en la zona céntrica, pese al feriado puente, algo que contrasta totalmente con lo que será la jornada de hoy que es feriado provincial por el Día de la Virgen María y donde muchos locales comerciales ya informaron que no abrirán sus puertas.

En ese sentido la empleada de un local de electrónica contó que “estamos trabajando con buenas ventas en este mes, más que lo estábamos esperando con ansias tenemos precios accesibles y todas formas de pago, trabajamos con créditos personales, con todas las tarjetas y la gente compra por suerte”, dijo una comerciante de la zona.

Asimismo aseguró que “ya hubo mucha gente que vino a comprar los regalos de Navidad, se vienen adelantando por tema de tiempo, saben que estos días vamos a estar con mucha más gente que la que vemos ahora y el que puede va aprovechando”.

Otra comerciante del rubro calzado e indumentaria contó que “las ventas están flojas, para esta época de las fiestas se trabaja muy bien, todavía seguimos esperando que salga la gente a comprar los regalos, el aguinaldo es lo que más esperamos para esto. La gente sí se acerca, el sábado hubo muchísima gente caminando en el centro pero todavía las ventas están flojas”.

Respecto a los precios dijo que “todos los comerciantes tratamos de mantener los precios más bajos posibles para que la gente pueda salir y tenga acceso a comprar, han aumentado un montón los precios pero lo estamos absorbiendo nosotros para lograr vender”.

“Este lunes decidimos abrir las puertas para la gente que después quizás no puede venir a comprar porque trabaja pero este martes no vamos a trabajar, nunca lo hemos hecho porque acá sí es feriado así que aprovechamos este lunes para vender y se vio mucho movimiento, quizás pensamos que no iba a ser así pero la gente salió a comprar”, dijo la trabajadora de otro local de indumentaria.

