En “El Chilecito” se ratificó la decisión de potenciar el Norte Grande del país

En el marco del proyecto federal impulsado por el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, se ratificó en la ciudad de El Chilecito, La Rioja, una de las capitales alternas del país, el compromiso de potenciar el norte argentino, a la que se reconoce como una región pujante, productiva en la que se seguirá invirtiendo en obras estratégica que consoliden su evolución integral.

La definición fue conocida en el transcurso de la asamblea de los gobernadores de la Región Norte Grande Argentino- de la que participó el doctor Gildo Insfrán- y la reunión que todos ellos mantuvieron con el jefe de estado y los integrantes del gabinete nacional.

El gobernador de Formosa Gildo Insfrán manifestó que con sus pares de la región están trabajando para construir un país más federal, definiendo las políticas e infraestructura estratégica que se necesitan para tener igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo en relación a las zonas históricamente beneficiadas del país.

Los mandatarios escucharon que en la agenda del PEN figura el compromiso de invertir en puertos, energía, agua, rutas, ferrocarriles, universidades, escuelas, centros tecnológicos y las obras de infraestructura esenciales y estratégicas que demande todas y cada una de las 10 jurisdicciones que conforman la región.

Las autoridades nacionales recordaron que los representantes de la fuerza política a la que le toca gobernar la Argentina se habían comprometido durante la campaña electoral a ejecutar un proyecto federal que no significa solamente pensar en el sistema de normas jurídicas sino también en cumplir la consigna del Presidente que se refiere a que cada argentino se pueda desarrollar, vivir y ser feliz en el lugar donde nació o donde eligió vivir.

Admiten que ponerla en práctica no es nada fácil ya que la Argentina es uno de los países más extensos y concentrados del mundo razón por la cual , y para poder cumplir con la palabra empeñada, se impulsaron propuestas y proyectos entre los cuales figura la Ley de Capitales Alternas que salió en Diputados y en el Senado por unanimidad.

En ese marco también se está pensando con todos los gobernadores un Plan de Desarrollo Federal que tiene que ver con potenciar, promocionar y generar empleo genuino, privado y público.

Reconocen que para poder generar esa felicidad de los argentinos de vivir y desarrollarse en su propia tierra se deben desarrollar las industrias, el comercio, las economías regionales y la producción, señalando que en ese sentido el gobierno nacional está y eso lo hacemos nosotros como Gobierno nacional acompañando las políticas de los gobernadores y el motor productivo que es el sector productivo de cada una de las provincias.

No dejó de mencionarse que se viene de cuatro años de una gestión que tenía uno de los partidos políticos con una visión demasiado centralista, donde la Ciudad de Buenos Aires era la privilegiada ya que se advirtió acerca de la cantidad de recursos y de obras que fueron transferidas a CABA.

Quien llevó la voz cantante de estas ponencias ha sido el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro quien aclaró que para hacer obras en el resto del país se tuvo que seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional y con los fondos buitres, significando que por esa razón todos los argentinos tienen una deuda externa nueva producto de la bicicleta financiera y de la fuga de capitales.

Categórico, De Pedro dijo que “hoy se debe plata que no se ve, no lo vemos. No está ni en obras, ni en una ciudad, ni en una región”, razón por la cual hay que pelear con la consecuencia de esos cuatro años de centralismo.

Sumó a ello la pelea con una pandemia y manifestó sentirse orgullosos de este primer año de gestión donde el Gobierno Nacional priorizó la vida de los argentinos y encendió el motor productivo de la Argentina.

Dirigiéndose al doctor Alberto Fernández enumeró las aspiraciones de los gobernadores y reconoció que el Gobierno nacional tiene que potenciar el norte argentino, para certificar que “ese es el compromiso de nuestro gabinete federal”.

Ibáñez participó de reunión

del Norte Grande en Chilecito

El ministro de Economía de la provincia de Formosa, Jorge Ibáñez participó acompañando al gobernador Gildo Insfrán de la reunión del Norte Grande junto al presidente Alberto Fernández, en Chilecito La Rioja.

“Trabajamos definiendo políticas e infraestructuras estratégicas, basados en un criterio de equidad e igualdad de oportunidades. Abordamos puntos importantes en pos del federalismo y trabajo conjunto sobre cuestiones productivas, energéticas, de ciencia y tecnología y culturales”, señaló luego de la reunión de ministros del país.

El temario preliminar constaba de seis puntos: suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) durante el año 2021; implementación efectiva de la ley de solidaridad y reactivación productiva; aplicación de un modelo de precio de combustible equivalente; implementación progresiva de un precio diferencial de energía para las provincias del Norte en los períodos de alta temperatura; implementación de un modelo de subsidio al transporte público de pasajeros y el diseño de un plan de financiamiento con organismos internacionales por un monto de 30 mil millones de dólares para los próximos 15 años.

Además, los representantes de las provincias que componen la Junta Ejecutiva resolvieron incorporar a la lista de temas el desarrollo de un Plan Federal de Viviendas, el Corredor Ferroviario Bioceánico y la Hidrovía Paraná-Paraguay. También se planteó estudiar la posibilidad de crear una criptomoneda para el Norte Grande.

