En el cierre de esta nueva semana, los casos de dengue se contabilizaron sin modificaciones

Piden a la comunidad insistir con la prevención a pesar del buen escenario sanitario, recordando que la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas, en las casas y los alrededores, sobre todo, en la eliminación de los criaderos de mosquitos y la aplicación del larvicida, permiten evitar la circulación de esta enfermedad.

De acuerdo al parte informativo provincial difundido este sábado 23, en la última semana se realizaron 4917 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando dos de ellos resultados positivos.

Estos corresponden a las localidades de El Espinillo e Ibarreta, en el interior provincial.

Además, se comunicó que no hay pacientes internados en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital. El número de pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia es cero, al igual que los hemocomponentes transfundidos.

A su vez, las llamadas telefónicas durante la semana de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 22.

Datos acumulados

Al día de hoy, en la provincia de Formosa el total casos diagnosticados desde el 1° de enero de 2025 a la fecha es de 1415 y los serotipos virales circulantes DEN 1 y DEN 2.

No hay fallecimientos por la enfermedad desde el 1° de enero de 2024 a la fecha.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, puntualizaron que las viviendas con control focal realizado (bloqueadas) son 3198, los domicilios visitados 6104 y los que se encontraban cerrados 2071 al momento de la visita de las brigadas sanitarias.

Asimismo, en 835 viviendas se le negó el ingreso a la brigada y en 235 se erradicaron larvas del mosquito.

La provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed llegó a 3198, mientras que en lo que es la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti, el número de personas afectadas al control del mosquito fue de 359.