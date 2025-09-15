En El Colorado Preparativos para los Festejos Estudiantiles: Desfile de Carrozas y el Tradicional Picnic



EL COLORADO. Ante la llegada del Día del Estudiante y las distintas celebraciones, las autoridades trabajan en la organización de eventos y el esmerado y celoso acompañamiento, a los fines de que los jóvenes puedan vivir a pleno, seguros y acompañados, las distintas celebraciones.

A los fines de que todo salga como se tiene previsto, las autoridades de la Municipalidad de El Colorado, convocaron en instalaciones del Concejo Deliberante, a los representantes de todas las entidades educativas que van a participar de las actividades. De la reunión participaron también autoridades policiales de la Comisaría local, con la presencia del titular de la dependencia, Crío. Rolando Vallejos y del Jefe de Destacamento de Bomberos de esta ciudad, el Crío. Marcelo Galarza. Por otra parte, estuvieron también, funcionarios de salud, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, representado a través del Director del Hospital, Dr. Rafael Silva.

Al cierre del cónclave, el Presidente del HCD, concejal Fernando Brignole dio un detalle confirmando el tratamiento de los temas en relación a los preparativos de las actividades estudiantiles, donde trabajaron en la coordinación junto a dirigentes estudiantiles y directivos de entidades educativas y autoridades en general. “Estamos trabajando entre todos los sectores para que en una fecha clave para la celebración de los estudiantes, los chicos puedan disfrutar de la mejor manera esta fecha”.

Por otra parte, confirmó que “se ha acordado que la celebración de la tradicional Estudiantina se concrete la noche del sábado 20, en un tramo ya habitual de la Av. 25 de Mayo, con el desfile de carrozas y la presentación de murgas”.

El concejal Fernando Brignole confirmó que “finalizada la actividad de los estudiantes en su paso por la Av. 25 de Mayo, se trasladarán luego hasta el sector de la Plaza Central donde se encuentra en Escenario Municipal Gringo Acuña, donde estará la DJ Sol Cubilla, para disfrutar junto a los estudiantes”.

Se espera seguidamente lo que dieron en llamar “las bandas de la previa”, ya que los jóvenes suelen cerrar las celebraciones con baile. Ya en la jornada del 21, las actividades estudiantiles se concentrarán en instalaciones del Camping Municipal, lugar que por excelencia es elegido por la juventud local y de delegaciones estudiantiles que arriban proveniente de distintos puntos de la provincia a participar de las actividades.

Se esperan muchas actividades recreativas y el cierre sería una vez más con “baile de la espuma”, como parte de las distintas actividades previstas para los estudiantes.