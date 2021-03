En el cuarto día de reclamo, trabajadores de Godoy cortaron ambas manos de la Av. Kirchner

Compartir

La protesta que llevan adelante desde hace cuatro días trabajadores de la empresa Godoy se agudizó ayer por la mañana cuando los manifestantes procedieron a cortar ambas manos de la avenida Néstor Kirchner donde está ubicada la sede de la compañía. Cabe señalar que vienen reclamando desde hace 4 días consecutivos y ante la falta de soluciones, decidieron cortar el tramo en su totalidad a la espera de recibir una buena noticia respecto al pago de sus salarios adeudados y de la reactivación de la actividad.

Diego Mendoza, delegado de la UTA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la manifestación. “

“Lamentablemente seguimos con el corte, pensamos que a lo mejor a alguien le podía llegar a molestar que esté cortada la avenida pero evidentemente no porque no hemos tenido ningún tipo de llamado y seguimos a la espera de que los que tengan que resolver esto llamen y den una solución definitiva”, expresó.

Asimismo dijo que desde el viernes, día en que comenzaron a manifestarse, “no hemos tenido ningún tipo de llamado, veremos qué pasa en el trascurso de la semana, esperemos que alguien llame y nos convoque a una mesa de diálogo donde ya den soluciones definitivas, ya se ha dicho todo lo que se tiene que decir, tienen todos los números que tienen que tener, ahora tienen que hacer efectiva la solución”.

“Todos estos días estuvimos cortando solo una mano de la avenida, la que va hacia el centro pero no descartamos la posibilidad de profundizar la medida de fuerza. Acá vamos a estar por tiempo indeterminado como habíamos dicho el día viernes hasta que alguien nos llame, veremos qué sucede de ahora en adelante”, manifestó.

Seguidamente pidió disculpas a los vecinos y conductores afectados por el corte, pero aseveró que es la única manera de hacer sentir su reclamo. “Necesitamos que nuestro reclamo sea escuchado y por eso llegamos a esto”, aclaró.

De la misma forma Claudio Almirón, delegado de trabajadores de la empresa, aseguró que agudizaron la medida cortando ambas manos “porque no hay respuestas a nuestro reclamo, no dice nada la empresa ni el gobierno, estamos en el cuarto día de reclamos sobre la avenida reclamando pacíficamente pero no hay ningún comunicado por eso vamos a ir haciendo más severa la medida porque necesitamos medidas urgentes”.

“Estamos cortando por tiempo indeterminado hasta tener una respuesta, de promesas ya estamos cansados, de que va a haber algo para nosotros, que están trabajando en eso ya lo sabemos de memoria, el trabajador y su familia no pueden esperar más”, expresó.

“Entendemos que con los cortes hay gente que se molesta, pero a los vecinos se les tiene tolerancia para que puedan pasar”, dijo.

“Esperemos que alguien se comunique con nosotros, no queremos quebrantar la paz social en Formosa, pero tenemos quebrantada la paz social en las familias y queremos una respuesta de parte de quienes tienen que solucionar o manifestarse con estas cosas”, finalizó Almirón.

