En el debut de Marcos Rojo, Defensa sorprendió a Estudiantes en La Plata

Compartir

Linkedin Print

Estudiantes de La Plata, con el debut como titular de Marcos Rojo en su regreso al club, sufrió un inesperado tropiezo por la vigésima fecha de la Superliga. Defensa y Justicia dio el golpe en el estadio Jorge Luis Hirschi, gracias a los goles de Francisco Pizzini y Rubén Botta. Mateo Retegui descontó para el local, que sufrió el penal fallado por Gastón Fernández.

El Pincha comenzó el partido con la ambición a flor de piel y el empuje de los hinchas, emocionados por el regreso de Marcos Rojo, que tuvo la chance de la apertura del marcador a los 9 minutos, cuando impactó sin dirección un pase de la Gata Fernández. A los 18′, Ángel González consiguió la sanción de un penal gracias a una acción individual. Sin embargo, la Gata Fernández decidió picar la ejecución, sin advertir que el arquero Ezequiel Unsain no movió un músculo durante su carrera, esperando el gesto técnico. ¿Conclusión? Atenazó la pelota sin problemas. Y en la jugada siguiente, Francisco Pizzini firmó el 1-0 para la visita.

El golpe del penal y el gol del Halcón desorientó al local, que no logró hacer pie en el partido. Y la visita tuvo chances para ampliar el socre, cono el remate de Benítez que Andújar sacó por encima del travesaño.

Y el desconcierto continuó reinando en el Pincha en el complemento. De contra y con espacios, lo tuvo Botta (no llegó a conectar por centímetros), Benítez (hizo temblar el arco con un remate) y el ex San Lorenzo, a los 17′, anotó el 2-0 con una delicia. Pisó el área y, volcado sobre la derecha, sacó un remate combado, que se coló en el segundo palo del arco de Andújar.

Con los cambios (el ingreso desprejuiciado del chiquilín Sarmiento, la potencia de Retegui), el Pincha empezó a reaccionar. Y a los 37′, Mateo Retegui, tras una pelota que bajó Marcos Rojo, consiguió el descuento. Pero más allá de acorralar a su adversario, el dueño de casa no logró lastimar. Y así dejó en el camino la racha positiva que acarreaba, de cinco partidos seguidos sumando.

Defensa, en tanto, logró el primer triunfo de la era Hernán Crespo. Con 29 puntos, quedó a una unidad de la zona de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Formaciones:

Estudiantes: Mariano Andújar; Juan Fuentes, Jonatan Schunke, Marcos Rojo; Javier Mascherano; Facundo Sánchez, Iván Gómez, Gastón Fernández, Lucas Rodríguez; Angel González y Martín Cauteruccio. DT: Gabriel Milito.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Héctor Martínez, Juan Rodríguez, Gonzalo Piovi; Neri Cardozo, Nelson Acevedo, Francisco Pizzini, Rubén Botta, Marcelo Benítez; Juan Lucero. DT: Hernán Crespo.

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: TNT Sports