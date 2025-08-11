En el día de la Educación Especial, se realizó importante jornada sobre educación temprana

En el marco del Día Nacional de la Educación Especial, se realizó este fin de semana la tercera Jornada Provincial de Atención y Educación Temprana “La intervención centrada en la familia”, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Secundaria N°54.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Modalidad Especial, con la colaboración del Instituto de Asistencia Social.

El eje central de esta jornada se basó en las familias, con el objetivo de brindarles recursos y estrategias que puedan propiciar el desarrollo de capacidades de los niños que requieran este servicio desde la primera infancia, como así también a profesionales de las instituciones de Educación Especial y la comunidad.

De la apertura, participó el ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz, la diputada provincial y médica de dilatada experiencia profesional Cristina Mirassou, el subsecretario de Educación Luis Ramírez Méndez, el jefe de Modalidad Especial Gustavo Miers y los disertantes de las distintas temáticas.

Mirassou abordó el tema: “Encuadre de cómo funciona el sistema de salud en la provincia”; el neurólogo infantil Javier Jerez con “TEA en la vida diaria, comunicación, conducta, sueño y tratamiento”; y los licenciados en nutrición Luis Céspedes y Nabila Abbate con “Abordaje de la alimentación selectiva en niños con TEA”.

También, la profesora Carmen González, responsable del Servicio de Atención y Educación Temprana de la Escuela Especial N° 17 de El Potrillo, abordó la temática “El servicio que brinda a la comunidad”, entre otros.