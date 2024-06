En el Día Mundial de la Leche, afirman que la ECLO131 consolida su posicionamiento tecnológico

Al conmemorarse hoy 1° de Junio el Día Mundial de la Leche a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Entidad de Control Lechero Oficial 131 Convenio UNaF – ACHA , logró en los últimos años la incorporación de nuevas tecnologías para atender y contribuir a maximizar la producción láctea de las granjas lecheras de la región.

Como todos los años y cada vez más países se adhieren a la iniciativa de la ONU de conmemorar el día mundial de la leche, dado la relevancia que tiene esta cadena agroalimentaria láctea como dinamizadora de la economía, siendo un alimento de muy baja sustituibilidad por el aporte de proteína de alto valor biológico entre otros nutrientes, vitaminas y oligoelementos esenciales para el normal desarrollo cognitivo y físico de los seres humanos fundamentalmente en la niñez.

Hoy se sabe que existe una relación directa entre consumo de lácteos, alfabetismo, ingreso per cápita y longevidad, siempre que el consumo sea igual o superior a 150 lts de leche y productos lácteos por año por habitantes de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Consultado acerca de éste día el profesor y director técnico de la ECLO 131 de la UNaF Dr. Julio Cesar Gómez, precisó que, “un aspecto importante relacionado a la salud de la población indica que el consumo per cápita está en nuestro País en 193,50 lts/leche/habitantes/año, si uno le presta atención a estos datos de los organismos supranacionales diríamos que el consumo per cápita es adecuado, pero vale aclarar que son tomados estadísticamente en los grandes conglomerados de la Argentina sin contemplar la realidad socioeconómica y la oferta, disponibilidad y uso en el interior del país por parte de los sectores más carenciados, que le impide tener acceso diario a una fuente genuina de aporte de proteína de alto valor biológico particularmente en la niñez y la tercera edad.

En el plano universitario local, hizo referencia el Dr. Julio César Gómez, Decano mandato cumplido de la Facultad de Recursos Naturales de la UNaF y Premio Balseiro, que “las acciones que llevamos a cabo para contribuir a maximizar la producción y la calidad de la leche como así también la competitividad de las granjas lecheras que atiende la Entidad de Control Lechero Oficial 131, iniciamos desde al año pasado con la colaboración técnica de la Asociación Criadores de Holando Argentino con el apoyo institucional del Comité Ejecutivo y las gestiones realizadas por el Dr. Daniel Casanova responsable del área técnica de la ACHA y el secretario ejecutivo de dicha Asociación el Ing. Mariano Brave actividades de capacitación de nuestros técnicos en nuevas tecnologías y el reentrenamiento de algunas áreas del complejo sistema lechero. En este sentido podemos decir que la gestión actual del Rector Prof.Esp.Augusto Parmetler ha apoyado institucional y materialmente para la puesta en marcha del nuevo edificio y el Banco de Prueba de dispositivo de medición de leche”.

Con respecto al programa de capacitaciones de la ECLO 131 sostuvo , que “hemos logrado capacitar en materia de control lechero convencional es decir, utilizando medidores volumétricos proporcionales de leche de las diferentes marcas y en la nueva tecnología que es el control lechero robótico al Técnico Rodrigo Martin Gómez en la Dairy Herd Improvement (DHI cooperative.inc) de Ohio Estados Unidos de Norte América que es una de las cooperativas más importante de mejoramiento lechero de ese País y el Técnico verificador de control lechero Lic. Fabio Basaglia en actividades a campo en tambos con tecnología de punta de la Pampa Húmeda en la zona de Tandil Provincia de Buenos Aires, con la colaboración del Director Juan Carlos Silva de la Entidad de control lechero oficial N° 171” .

Remarcó “que todas estas actividades que demandan fondos, se realizaron sin producir ninguna erogación a la Universidad Nacional de Formosa, porque consideramos que, en un momento de emergencia económica de nuestra alta estudios, los docentes- investigadores debemos agudizar nuestra creatividad y accionar para aliarse estratégicamente con el sector productivo y las empresas privadas en un feedback positivo”.

La Entidad ubicada en el campus universitario está preparada para atender demandas de servicios tecnológicos, asistencia técnica, consultoría y servicios repetitivos a toda la región en el ámbito de influencia de la UNaF.

Un hecho más que relevante es, que este año el Banco de Prueba de medición de dispositivo de leche que fuera inaugurado por las máximas autoridades de la UNaF y de ACHA, logra el reconocimiento y habilitación como plataforma tecnológica para poder atender las demandas locales y regionales en materia de calibración, reparación y ensayos de lactómetros.

Con beneplácito destacó que, este Banco de Prueba actualmente integra las 4 plataformas tecnológicas disponibles en el país, concluyó.