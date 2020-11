En el estadio Antonio Romero, formoseños realizaron un homenaje a Diego Maradona

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la tarde, un grupo de formoseños fanáticos del astro del fútbol Diego Maradona, quien falleció el miércoles 25 de noviembre a los 60 años generando una conmoción mundial que aún continúa, realizó un homenaje en las afueras del estadio de la Liga Formoseña de Fútbol “Antonio Romero”, donde colgaron un pasacalle con la recordada frase emitida por el futbolista en la cancha de Boca durante un partido homenaje en el año 2001: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

En ese sentido, Claudio Díaz, uno de los convocantes al homenaje que se realizó ayer, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo se gestó la propuesta a la que la gente se fue acercando para sacarse una foto, dejar una vela encendida o un ramo de flores como se pudo observar.

“Estamos rindiéndole un pequeño homenaje a nuestro ídolo nacional, salió todo de improvisado, el jueves organizamos y dijimos que algo teníamos que hacerle a nuestro mayor exponente futbolístico, por eso hacemos este pequeño homenaje”, señaló Díaz.

“Trajimos cuadros, banderas, algún recuerdo que teníamos de él, los chicos de la peña de Formosa, los Bosteros de Formosa también están acá, yo tuve la gracia de conocerlo en persona, traje mi cuadro, lloré como un niño el día de su muerte y todavía no caigo, tenemos recuerdos que nos van a quedar de por vida, acá hay chicos que tienen fotos con él, uno que tiene una venda de cuando vino Diego a Formosa, es como que nos juntamos con un grupo de ‘maradonianos’ y salió así, primero tiré la idea y se armó en un día esto, es algo improvisado pero lindo”, destacó el hincha.

Asimismo señaló que el pasacalle quedará en el lugar para que la gente que quiera se saque una foto y tenga un recuerdo. “Vamos a dejar el pasacalle para la gente que quiera sacarse una foto lo haga, mandamos a hacer esto para que quede, es algo histórico, hay un antes y un después de Diego, es algo mundial, por suerte le podemos rendir aunque sea un pequeño homenaje en Formosa”, valoró.

De la misma forma el fanático explicó porqué eligieron la famosa frase “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, para poner en el pasacalle. “Mucha gente gracias a Dios lo quiere por lo que hizo dentro de la cancha, pero también hay otra gente que lo juzga sin saber, él fue una persona, un ser humano que cometió errores, hay que ser Maradona, él se equivocó y pagó, es una frase que quedó inmortalizada dicha por él, fue la frase que encontramos y más nos gustó, hay que ponerse en los zapatos de Maradona y creo que la gente no va a aguantar un día todo lo que fue él, también la elegimos porque la dijo en su despedida en la cancha de Boca”.

Opinó también sobre la foto que quedará para siempre marcada sobre lo que “logró” Diego y es sobre los hinchas de Boca y de River abrazados llorando afuera de la Casa Rosada en la despedida al astro del fútbol. “Yo compartí la foto en mis redes sociales y creo que solo Diego podía lograr esas cosas, dos hinchas de equipos rivales consolándose no por un ratito sino que un largo rato, es algo increíble, no es que fue solo para la foto, ellos después fueron a un banco a sentarse los dos, Maradona unió todas las camisetas del fútbol argentino, no fue de un equipo por más que haya sido de Boca, él fue popular, de la gente”.

También Díaz relató cómo se enteró y lo impactó la muerte del “barrilete cósmico”. “Ese día estaba trabajando, en un grupo que tengo mandaron que había muerto, pero pensé que era una broma, después un compañero de trabajo me muestra una página de noticias y ahí recién vi que era cierto, me largué a llorar, me faltaba como una hora y media de trabajo, pero no aguanté y me retiré, salí de ahí sin creer, llegué a mi casa a sentarme frente a la tele y no caía, me sentía mal, después de las dos horas empecé a creer, a entender que esto era verdad”.

“Esto que hicimos es un pequeño homenaje a nuestro ídolo realizado desde el lugar más recóndito de la Argentina, elegimos el estadio porque él vino a inaugurarlo en el año 1981, hizo el primer gol ese día, era el lugar ideal para hacerlo, más en un estadio donde él estuvo en uno de sus mejores momentos”, finalizó el fanático.

Compartir

Linkedin Print